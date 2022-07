La mitad de los españoles nunca ha dicho 'te quiero' a sus amigos

A pesar del papel clave que la amistad juega en la vida de una persona, de todas las cosas buenas que aporta, a la mayoría de los españoles le cuesta exteriorizar estos sentimientos: el 49% admite que nunca ha dicho 'te quiero' a sus amigos más cercanos. Esta es una de las principales conclusiones que se extrae del estudio «Lo que nunca nos decimos», de Ron Brugal, cuyo objetivo es profundizar en lo que los amigos españoles no se dicen entre sí, y analizar por qué no hablan de ciertas cosas.

La encuesta sociológica, realizada a más de 1000 personas de entre 18 y 65 años, refleja que los españoles consideran a sus amigos una de sus principales fuentes de apoyo y sienten agradecimiento hacia ellos, pero dan estos sentimientos por sentado más a menudo de lo que hablan de ellos. De hecho, «porque no hace falta» es la respuesta escogida por el 30% de encuestados para justificar por qué no dicen 'te quiero' a sus amigos, por delante de «porque no surge la ocasión» o «porque no suelo expresar sentimientos hacia mis amigos», que son la segunda y la tercera más escogidas, por un 26% y un 25%, respectivamente.

Los resultados apuntan, además, a que la diferencia a la hora de hablar de sentimientos con amigos vs. con una pareja o con la familia es notable. En el caso de decir 'te quiero', las parejas de un 32% de los participantes escuchan todos los días estas dos palabras, mientras que un 9% se lo dice todos los días a su familia, y solo un 4%, a sus amigos. Esta tendencia a que los amigos sea a quienes menos decimos las cosas o con quienes menos hablamos de sentimientos se da en la mayoría de situaciones estudiadas.

Gratificante, pero difícil

La mitad de los participantes (47%) afirma sentirse comprendido y apoyado cuando hablan de sentimientos con sus amigos. Sin embargo, y aunque la sensación a posteriori sea buena, en el momento de tener la conversación los españoles se sienten incómodos (36%), avergonzados (45%) e incluso débiles (47%). Apenas 1 de cada 4 se siente «muy cómodo» hablando con sus amigos de sentimientos, una cifra mayor entre las mujeres (17%) que entre los hombres (10%).

Cuando hay una excusa, por ejemplo, alguien que está pasando un mal momento, tener este tipo de conversaciones resulta más fácil para el 55% de los encuestados. Más allá de estas situaciones en las que se presupone la apertura emocional, las fiestas son el contexto en el que los amigos están más abiertos a hablar de sus sentimientos; un 35% de los encuestados admite que es su situación preferida, seguido de un 25% que escoge los viajes o escapadas y un 23% que prefiere, directamente, abordar estos temas por WhatsApp.

Confianza

Los españoles hablan con más frecuencia con sus amigos de emociones positivas que de sentimientos negativos. De hecho, el 41% no suele hablar nunca de sentimientos negativos (frustración o miedo, por ejemplo) con ellos.

Así, no resulta extraña otra de las conclusiones del estudio: la vulnerabilidad es una asignatura pendiente entre amigos. A la pregunta «¿Con quién te cuesta más mostrarte vulnerable?», la mayoría de votos iban para el círculo de amigos. Fue la respuesta escogida por casi la mitad de los encuestados (el 47%), por delante de la familia (opción escogida por el 35%) y la pareja (13%). Sin embargo, la situación cambia mucho dependiendo del nivel de intimidad. Nos cuesta mostrarnos vulnerables con los amigos en general, pero no con nuestro/a mejor amigo/a. Solo un 5% eligieron esta opción.

Pero, lo que resulta más llamativo entre los resultados de esta encuesta, es la brecha considerable entre lo que sentimos hacia nuestros amigos y lo que les decimos. Casi 8 de cada 10 participantes reconoce que ve a sus amigos menos de lo que debería, y 6 de cada 10 habla con ellos menos de lo que les gustaría. Paradójicamente, un 62% admite que nunca o casi nunca les dice a sus amigos que les echa de menos.

A pesar de todos los motivos que existen para estar agradecido, casi 2 de cada 10 participantes nunca ha dado las gracias a ninguno de sus amigos por su amistad. Sin embargo, si tuviesen que pensar en una frase que quieren decirle a sus amigos, pero nunca encuentran el momento, esa sería: «gracias por estar ahí», «gracias por escucharme» o «gracias por apoyarme».