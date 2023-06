Más de un millón de estudiantes no podrán titular si entra en vigor el Estatuto del Becario

La Red de Fundaciones Universidad Empresa (REDFUE) manifiesta su frontal oposición al anuncio del Ministerio de Trabajo sobre un acuerdo unilateral alcanzado con las representaciones sindicales para la aprobación del Estatuto del Becario dado que en la práctica supone que más de 1.150.000 estudiantes universitarios y de Formación Profesional no podrían titular en el próximo curso académico.

REDFUE, la asociación de Fundaciones Universidad Empresa de España, fomenta la cooperación entre las universidades y las empresas en temas de Investigación e Innovación promoviendo la gestión de prácticas como parte esencial de la formación. Tras el anuncio este viernes de un principio de acuerdo sobre el Estatuto del Becario, la entidad advierte que 83 universidades y 3.823 centros de formación profesional no podrían cumplir su plan de estudios.

«Las prácticas que se realizan en empresas, instituciones, en los propios centros formativos, o en entidades públicas y privadas, en el ámbito nacional o internacional, contribuyen a la formación integral del estudiantado y son una actividad exclusivamente académica de carácter formativo», destacan desde REDFUE.

Legislar desde el ámbito formativo

La regulación de las prácticas externas de los y las estudiantes, tanto de Universidades como de Formación Profesional, ha sido abordada en diferentes ocasiones, por diferentes normas y con diferentes denominaciones. Pero siempre ha sido diseñado desde el ámbito de la Formación, nunca desde el ámbito laboral.

«Legislar sin tener en cuenta a la comunidad educativa, que diseña los planes formativos, no puede ser una buena decisión. Así, ni el Ministerio de Universidades, ni el Ministerio de Educación, ni la Conferencia de Rectores, ni la Conferencia de Consejos Sociales, ni el Consejo de Estudiantes están de acuerdo con un texto, que ni siquiera han podido debatir», cuestionan desde REDFUE que entiende que «el problema real no es que no haya consenso con los empresarios, sino que no se haya invitado a la Comunidad Educativa a formar parte del diseño de una normativa académica de carácter puramente formativo».

Considera que «no se debe legislar 'in extremis', sin consenso y sin haber escuchado a la Comunidad Educativa, y sobre todo sin resolver los problemas reales que existen para que los estudiantes universitarios puedan finalizar su formación».

Escasez de oferta de prácticas formativas

REDFUE reclama un marco normativo plantee soluciones a desafíos reales como la escasez de oferta de prácticas formativas. «La realidad es que el sistema educativo no cuenta con un número suficiente de prácticas externas formativas y de calidad para dar respuesta a la demanda que realizan las universidades y la Formación Profesional». Por ello consideran imprescindible incrementar el número de entidades colaboradoras, administraciones públicas, empresas y entidades del tercer sector, que estén dispuestas a ofertar prácticas externas donde su colaboración es crítica.

«Será una legislación inaplicable, como lo es ya la legislación sobre cotización de los becarios a la Seguridad Social, que ha visto como las universidades, el Ministerio de Universidades y el Ministerio de Educación están pidiendo una moratoria por la imposibilidad de ponerla en marcha. Todos estamos de acuerdo en la necesidad de establecer una legislación que impida cualquier posible fraude, pero se debe legislar para mejorar lo existente, de forma consensuada, sin sesgos y con la comunidad educativa, no sólo con los agentes sociales», concluye.