‘Millennials’, la generación arrollada por dos crisis

Egocéntricos, mimados, despreocupados, comodones, tecnológicos, fríos, materialistas. Es el sambenito que llevan a cuestas por haber disfrutado de una infancia y de una adolescencia de bienestar y posibles, como no conocieron sus padres y menos aún sus abuelos. Crecieron en una época de prosperidad económica y lo tuvieron todo. Incluida la certeza de que con estudios y determinación conseguirían todo lo que se propusieran. A diferencia de sus progenitores, emprendieron sus singladuras profesionales inspirados por sus pasiones y no por las expectativas de remuneración. Les alentaron a soñar y soñaron.

La empresa donde trabaja Carlos ha entrado en ERTE. A Itziar, autónoma, se le acaba este mes el permiso de maternidad y de momento le aguarda la nada. En mayo no ingresarán lo suficiente para pagar los 1.100 euros del alquiler de la vivienda y tendrán que romper la hucha que empezaron a llenar cuando supieron que Julia estaba en camino. «Me da miedo mirar de reojo a lo que viene. Parece un abismo. En el confinamiento en casa no sentimos protegidos, pero estoy asustado».

Estaba a punto de experimentar el primer ERE y de doctorarse como malabarista de trabajos míseros: becario malpagado de un periódico de tirada nacional, captador callejero de socios para una ONG, gestor de un blog de humidificadores, diseñador-redactor-fotógrafo de una revista de Majadahonda... Todo a la vez. «Pagaban una porquería y tarde. Acabé dejándolo y yéndome a una revista de motor». De nuevo, como becario y, después, como ‘freelance’ con coste cero para la editorial. El camino se estrechaba. «Entré en un bucle en el que las opciones se acababan. Nunca llegué a cobrar más de 700 euros al mes ni a tener un contrato que recogiera lo que ganaba. No he conocido otra cosa que el culebreo y el miedo. O coges esto o te vas a tu casa».

«Mis padres no lo entienden»

A la leonesa Noelia Lozano, 35 años, la crisis económica de hace una década le sorprendió dejando un trabajo estable en una firma familiar de servicios en Asturias, donde creció, para perseguir su sueño de investigar. «En Madrid seguro que te abres camino», le decían. Licenciada en Bioquímica con unas notas excelentes que siempre le procuraron becas, llegó a la capital en el verano de 2009, cuando la máquina destructora de la recesión empezaba a pulverizar el mercado laboral. Decidió que era el momento de hacer la tesis. «Vivía con mi novio, pero le echaron del trabajo y le ofrecieron irse a Suiza. Me quedé sola con todos los gastos y con un sueldo de ‘doctorando’. Fue muy duro. Me alimentaba a base de espaguetis. Mi novio, que venía dos veces al mes, me llenaba la nevera».

Con un sector científico desmantelado por los recortes, como investigadora postdoctoral solo podía plantearse dar el siguiente paso en el extranjero. Aceptó un sugerente puesto para ayudar a echar a andar un laboratorio en Frankfurt que, le dijeron, tendría su continuidad en Amsterdam, donde reside ahora. «Pasé de no poder sostenerme yo sola en Madrid a mantenerme a mí y a mi marido, que dejó su puesto para seguirme. Fue un tiempo maravilloso. Dirigí a estudiantes de tesis y aprendí a gestionar un laboratorio, pero descuidé la investigación y mi carrera se ha quedado desfasada. Por edad tengo que dejar de ser postdoctoral para crear mi propio grupo de investigación, algo que en España ocurre ¡a los 45 años! No he conseguido subvención y no puedo competir aquí con la gente de mi edad, que sale de la tesis con tres publicaciones y yo en España con una».

En diciembre, con todo su pesar, decidía dejar diez años de carrera científica para dar el salto a la industria farmacéutica o biotecnológica. «Había tocado techo y decidí salir del sistema antes de que el sistema me expulsara dentro de unos años. Y dejé mi trabajo en el laboratorio». Desde entonces, Nuria lleva enviados cincuenta currículos en un país cuya lengua aún no domina. «Hasta ahora me ha salvado algo muy ‘babyboomer’ que es ahorrar, así me lo inculcaron, a base de no viajar ni hacer nada. A veces pienso que hacer investigación ha sido la peor decisión de mi vida. Solo me ha dado problemas de autoestima, dolor emocional y estancamiento personal», se duele.

Las lágrimas bordean sus ojos. «Mis padres se han matado para que viviera mejor que ellos y voy a vivir peor. No quiero pensar en la pensión de mierda que me va a quedar. A ellos nada de esto les cabe en la cabeza».