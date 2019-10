Miles de pensionistas se quedan sin viajar con el Imserso

Cataluña, último destino

Los viajes a esta comunidad autónoma han sido los menos demandados. Muchos rechazaron apuntarse debido al conflicto independentista, aunque los agentes aseguran que ante la gran demanda de pensionistas terminarán llenando el cupo.

La semana pasada, Ana María Morales declaraba a este periódico en las colas del Imserso: «Cuando me toque no sé si quedará algo. Quiero ir a la costa peninsular. Si no hay y me dan Cataluña no iré. «Con el lío que hay como para ir».