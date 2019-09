Miles de opositores de Sanidad vuelven a la incertidumbre

Cuando parecía que Canarias había superado en 2018 los once años de espera para concluir el proceso de oposiciones al Servicio Canario de Salud que arrancó en 2007, que la administración sanitaria y los sindicatos aprobaran en mesa sectorial el calendario de las fechas de exámenes de la Oferta de Empleo Público (OPE) 2018-2019, el temario de los exámenes de las 60 categorías profesionales y celebrado el primero de ellos este mes de mayo para los profesionales de Enfermería, Fisioterapeuta y Matrona, la historia se repite y miles de opositores vuelven a la incertidumbre.

El cambio de gobierno tras las elecciones autonómicas y el retraso de la Consejería de Sanidad en conformar su equipo ha trastocado de nuevo el cronograma de esta última convocatoria tal y como ocurriera en 2007. Su responsable, Teresa Cruz Oval (PSOE), no cumplirá con los acuerdos de la última sectorial – el 7 de agosto– en la que se comprometió a continuar con los plazos decididos al final de la última legislatura, critican las fuerzas sindicales.

La consejera ha convocado, sin concretar fecha, una reunión de la mesa sectorial con el fin de trasladar a los sindicatos las «dificultades actualmente existentes para cumplir» con los plazos legales establecidos ante la modificación de fechas que han realizado algunas comunidades autónomas, según informa en una nota de prensa, lo que conlleva aplazar los exámenes previstos para el 27 de octubre de técnicos auxiliares de Farmacia y de pinche, añade.

Esta es una noticia que los profesionales han recibido con «bastante preocupación y en algunos casos con indignación» habida cuenta que «ya se habían organizado vacaciones y conciliando vida familiar y laboral con los estudios como en el caso de los médicos de Urgencias, de Familia y Pediatría, que se iban a examinar en noviembre», explica Carmen Nuez, presidenta del Sindicato de Médicos de Las Palmas (CESM). «Nunca se había tardado tanto en nombrar al equipo de Sanidad y lo que hace falta es tener empeño para sacar el resto de la OPE adelante como se hizo para la convocatoria en mayo», afirma.

José Alonso Rodríguez, secretario de Sanidad de CC OO, coincide con Nuez, pero añade que «a Sanidad se viene aprendido, no a aprender. El SCS es un monstruo y este equipo no tiene idea pero sí tiene el carne del partido. Si el aplazamiento es para que se forme el personal, mal vamos. El problema es que la consejera ha cambiado todos los técnicos que trabajaron en la OPE». «Es un disparate. Hay gran incredulidad entre los profesionales que confían en que el aplazamiento sea para coincidir con el resto del país y no por otras cuestiones», matiza.