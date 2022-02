Miles de contagios han quedado en un limbo estadístico en las islas

La sexta ola de la pandemia en Canarias ha sido mucho mayor de lo que los datos han mostrado. Miles de positivos, confirmados mediante autodiagnóstico y reportados a través del teléfono de atención al covid o de la web MiAutoTestCovid, se han quedado en un limbo estadístico. s

De hecho, fuentes de la Consejería de Sanidad, han indicado que estos miles de casos de coronavirus -comunicados a las autoridades sanitarias entre enero y el 20 de febrero- prevén incorporarse a los datos estadísticos en los próximos días.

Según la Consejería de Sanidad, esta contabilidad más rigurosa de los positivos diagnosticados por autotest es lo que ha incrementado en los dos últimos días la cifra de contagios diarios, que ayer ascendió a 2.176, de los que unos 900 correspondían a infecciones confirmadas mediante test de antígenos despachados en farmacia. El martes, unos 700 casos de los 2.063 notificados fueron detectados de este modo.

A la espera de conocer los casos que no pudieron incorporarse al sistema de recuento de Sanidad entre enero y el 20 de febrero, de lo que no hay duda es de que las incidencias acumuladas del virus en las islas han sido subestimadas porque se calcularon en base a un recuento parcial de los contagios. No obstante, últimamente las autoridades sanitarias atienden, sobre todo, a los indicadores de presión asistencial a la hora de gestionar la pandemia.

Por otra parte, Sanidad notificó la muerte de cuatro personas infectadas de entre 77 y 92 años. En Gran Canaria fallecieron dos personas, en Tenerife una y en La Palma otra.

Gran Canaria es la isla que más casos registró ayer, 1.031; Tenerife sumó 821; Lanzarote, 129; Fuerteventura, 126; La Palma, 56, La Gomera, 13, y El Hierro, uno.

La presión hospitalaria sigue a la baja y ayer había 307 personas con la infección activa hospitalizadas en planta y 45 en UCI.