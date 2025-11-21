Miguel Ricart elude una pena de dos años de cárcel por vender droga en un 'narcopiso' de Barcelona El único condenado por el triple crimen de Alcàsser volverá a prisión si delinque otra vez en el plazo de dos años | El expresidiario pide perdón a un hermano de Anglés por incriminarle y reconoce que mintió en una entrevista

Javier Martínez Valencia Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:56 Comenta Compartir

Miguel Ricart está jugando con fuego. Doce años después de que saliera del centro penitenciario de Herrera de la Mancha, el único condenado por el triple crimen de Alcàsser ha estado a punto de volver a prisión. El expresidiario ha eludido una pena de dos años de cárcel tras acordar la Audiencia Provincial de Barcelona la suspensión de la ejecución de la condena por un plazo de dos años. Si delinque otra vez durante ese tiempo volverá a dar con sus huesos en una celda, pero si no lo hace la pena quedará extinguida

La sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso este periódico, afirma textualmente que Ricart y otros dos procesados se dedicaban «de común acuerdo a la distribución a pequeña escala de sustancias estupefacientes que causan grave daño a la salud, concretamente cocaína y heroína, haciendo de esta actividad su medio de vida».

El 20 de diciembre de 2022, los Mossos d'Esquadra detuvieron a Ricart y a otros dos hombres después de varias vigilancias policiales que permitieron desmantelar un 'narcopiso' en el barrio del Raval en Barcelona. Según las investigaciones, los tres encausados realizaban acopio de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína y heroína, para luego venderlas a los toxicómanos que acudían a la vivienda.

Durante el registro del 'narcopiso', los agentes de los Mossos d'Esquadra se incautaron de diversas cantidades de droga, utensilios para adulterarla y distribuirla, dos básculas de precisión, una pistola de plástico, 147 euros y una cámara de vídeo que enfocaba a la puerta de la vivienda.

Cuando llegó el día del juicio, los tres inculpados reconocieron como cierto el trapicheo de drogas y las defensas se adhirieron a la petición de condena del fiscal. Tras el acuerdo alcanzado por las partes, el tribunal estimó que era innecesaria la continuación de la vista y condenó a los procesados a dos años de cárcel.

Pero en la misma sentencia, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona acordó la suspensión de la ejecución de las penas de Ricart y otro de los encausados, al cumplirse los requisitos para ello, y el asesino de las niñas de Alcàsser eludió la cárcel. Su condena quedará extinguida el 9 de abril de 2027 si cumple las condiciones impuestas por el tribunal, como no delinquir de nuevo y pagar una multa de 2.500 euros.

Condenado a 170 años de cárcel

Miguel Ricart fue condenado a 170 años de cárcel el 5 de septiembre de 1997 por el secuestro, tortura, violación y asesinato de tres adolescentes que vivían en Alcàsser. El 13 de noviembre de 1992, Míriam García, Desirée Hernández y Toñi Gómez hicieron autoestop para ir a la discoteca Coolor de Picassent y subieron, sin saberlo en ese momento, a un coche con dos violentos delincuentes.

Según la sentencia del caso Alcàsser, Antonio Anglés y Miguel Ricart llevaron a las niñas de 14 y 15 años a una casa en ruinas en el paraje de La Romana en Tous, donde las ataron, torturaron y agredieron sexualmente; y a la mañana siguiente, Anglés asesinó de un disparo en la cabeza a las menores y las enterró con la ayuda de Ricart en una fosa que habían cavado tiempo atrás para esconder una moto robada.

El 27 de enero de 1993, dos apicultores valencianos subieron a la montaña de Tous para trabajar en sus colmenas y en el camino hallaron el brazo semienterrado de una niña en avanzado estado de descomposición. El viento, la lluvia y las alimañas habían dejado al descubierto la fosa con los cadáveres de las menores desaparecidas.

Tras ser detenido y juzgado, la condena de Ricart de 170 años de cárcel se redujo a 21 años con la 'doctrina Parot' y salió de prisión en 2013. Durante diez años logró mantenerse en el anonimato, pero en 2022 fue detenido por los Mossos d'Esquadra en una operación antidroga.

Después de que diera un paso atrás en su proceso de reinserción, el exconvicto recibió ayuda de una congregación religiosa y dos familiares, que consiguieron que dejara de consumir drogas. Parecía que Ricart tomaba decisiones correctas y ponía fin a sus hábitos destructivos y mentiras, pero el pasado mes de septiembre se inventó una nueva versión sobre el triple crimen de Alcàsser.

En una entrevista difundida por el canal de Youtube El Rincón del Disidente -tal y como recuerda 'Las Provincias'- el expresidiario afirmó que en las violaciones de las niñas habían participado hasta siete hombres, e incriminó a Mauricio Anglés como uno de los autores materiales de los asesinatos. Otra falsedad más de Ricart. Días después difundió en las redes sociales un vídeo en el que reconocía que había mentido y pedía perdón.