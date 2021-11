Mensaje de un médico canario a los negacionistas del covid: «Es impactante»

La reflexión de Domingo González en sus redes sociales es la siguiente:

«Esta foto ha sido tomada hoy mismo en la unidad de cuidados intensivos dónde trabajo como médico Intensivista.

Escena que llevo viendo desde el mes de marzo del año 20 en que ingresó la primera paciente con neumonía bilateral por la COVID19. Y no por haberlo visto tantas veces repetidas me deja de impactar, incluso después de más de 30 años de profesión.

Aunque se han producido muchos cambios respecto de la primera vez como que conocemos mucho más de la enfermedad, nos sentimos más seguros, tenemos muchos más medios, tenemos vacuna y ya estamos vacunados, tenemos menos riesgos, lo que más me impresiona es que nos ingresan pacientes más jóvenes, previamente sanos que, por no estar inmunizados y como consecuencia del impresionante aumento de contagios de esta quinta ola, causada por la enorme irresponsabilidad de parte de nuestra colectividad, están viendo peligrar su corta y valiosa vida.

Y sigo sin entender algunos comentarios y críticas a la toma de medidas drásticas para frenar esta ola de contagios. Algunos de esos comentarios exigen, con vehemencia, que se celebren fiestas, eventos masivos, libre circulación y un largo etcétera.

Cuelgo esta foto de hoy mismo, en que mis compañeros luchan, durante horas, enfundados en los EPIS, por la vida de una joven gravísimamemte enferma .

Con este acto quiero llamar a la reflexión a los que no respetan las normas de prevención, a los que no creen o a los que se suponen que con ellos no va la cosa para que nos ayuden a salvar vidas, a lo mejor hasta la suya o familia y de amigos, antes de que nos lleguen a la uvi, en qué ya pudiera ser tarde.

¡¡Por favor, ayúdanos a salvar vidas!!