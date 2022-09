El Mar Menor hace historia y ya tiene derechos legales

El Mar Menor ha hecho historia en el ordenamiento jurídico español y comunitario. El Senado ha aprobado este miércoles la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reconoce derechos legales a la laguna, culminando así un proceso de dos años en el que una plataforma ciudadana liderada por la profesora de la UMU Teresa Vicente Giménez recogió más de 640.000 firmas. El complejo procedimiento parlamentario, tramitado por la vía de urgencia, se ha cerrado con éxito para convertir el contaminado humedal de la Región de Murcia en el primer espacio natural de Europa con entidad jurídica propia. La 'Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca' entrará en vigor cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en los próximo días, y permitirá que cualquier persona pueda presentar una acción judicial en su nombre.

La votación se ha resuelto con el rechazo del veto planteado por Vox, la desestimación de una enmienda del PP para que constara claramente en el texto la inclusión de la UPCT en el comité científico previsto en la nueva norma y la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular con la unanimidad de todos los grupos, salvo Vox, con 230 apoyos. Hubo 3 votos en contra y 30 abstenciones.

Atentos y emocionados, miembros del grupo promotor de la ILP, desplazados a Madrid en autobús desde la Región, siguieron desde el hemiciclo el debate de esta iniciativa de vanguardia jurídica de incierto recorrido cuando se presentó en agosto de 2020 pero que ha terminado su tramitación con un éxito total. Todos respiraron tranquilos cuando se rechazó la enmienda del PP cuya aprobación habría supuesto un retraso por el retorno del texto legal al Congreso para su retoque antes de su envío de nuevo al Senado.

Pasadas las 16.30 horas, la Cámara Alta dio el visto bueno definitivo a una ley promovida por la sociedad civil en respuesta al deterioro ecológico del Mar Menor, sufrido a lo largo de las últimas cuatro décadas por vertidos mineros, urbanos y agrarios, además de un urbanismo abusivo e incontrolado. Un colapso ambiental acelerado en los últimos seis años, cuando se hizo patente la eutrofización de sus aguas por la acumulación de nutrientes y que atrajo la atención de la opinión pública mundial a raíz de varios episodios de mortandad de peces.

La sesión se abrió con el debate del veto a que el Mar Menor cuente con derechos propios planteado por Vox. Su senador por Murcia José Manuel Marín Gascón justificó este rechazo por considerar la ILP «un disparate jurídico» y «un chiringuito antidemocrático y totalitario de la extrema izquierda radical para rapiñar fondos». Admitió que el medio ambiente debe ser «respetado, mantenido y cuidado», pero negó que las personas deban «someterse al dominio de la ecología». También anunció un recurso de inconstitucionalidad.

En respuesta a la negativa a la totalidad de Vox, el senador socialista Fernando Lastra Valdés aplaudió la llegada de la ILP, que justificó «no por un fracaso de todos por la defensa del Mar Menor», sino de quienes han tenido «plenas competencias en medio ambiente, agricultura y ordenación del territorio, algo que daría vergüenza a cualquier gobierno», opinó. Recordó que las medidas de protección de la laguna «han sido claramente insuficientes para evitar el colapso del Mar Menor» y advirtió de que «los ojos de la Europa de los derechos están mirando esta mañana hacia estas Cortes».

Dando «la matraca»

«Solo ustedes saben la matraca que he dado yo aquí con el Mar Menor cuando tocaba y cuando no tocaba», inició su intervención el senador caravaqueño por Ciudadanos Miguel Sánchez López, quien señaló además que la «ILP es una respuesta al problema que hemos creado los políticos». «Los nitratos no han aparecido por arte de magia en el Mar Menor ni esto ha sucedido en un plazo corto de tiempo», añadió. «Señorías, el Mar Menor se muere, y eso es una realidad incontestable, debido al proceso de eutrofización que sufre, por la acumulación de nutrientes no orgánicos, sobre todo nitratos». Y recordó el informe la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que reclama una reconversión sostenible de la actividad agraria y el control de la actividad urbanística.

«La Región de Murcia sin el Mar Menor sería como Granada sin Sierra Nevada, Huelva sin Doñana y Asturias y Cantabria sin los Picos de Europa», alertó antes de recordar los daños que ha sufrido el humedal murciano en su flora y fauna, así como «los peces muertos en la orilla, un episodio que puede repetirse en cualquier momento». «Hoy no es día para tirarnos los trastos a la cabeza, sino para sumarnos sin un solo 'pero' ni una sola enmienda a la ILP firmada por más de 640.000 personas de la sociedad civil que han plantado cara a la dejadez de los políticos y nos han dado una lección».

El senador aguileño del Partido Popular Juan María Vázquez Rojas manifestó el respeto de su grupo por las más de 640.000 firmas que avalan la ILP del Mar Menor, «todo un toque de atención» para que «sigamos avanzando en los mecanismos de salvaguarda y gestión de uno de los ecosistemas más valiosos de Europa». Reclamó el Plan de Vertido Cero, «que el Gobierno socialista ha guardado en un cajón», y defendió a «una agricultura del siglo XXI injustamente señalada que forma parte de la solución».

«El desarrollo reglamentario de la ILP no va a ser sencillo», advirtió, y «el reto de adaptar la propuesta al marco jurídico español y europeo no es menor, así como el difuso régimen de gobernanza de la nueva ley». «Confiamos en que sea una ley que sepa integrar, y no separar», propuso.

Sardinas en la Perdiguera

El unionense Francisco Bernabé, también por el Partido Popular, reivindicó que vive junto al Mar Menor desde que nació, «hace algo más de 52 años», y recordó vivencias familiares y sus recorridos en barco por todos los rincones de la laguna, así como las sardinas que solía comer en la isla Perdiguera, «en uno de esos chiringuitos que derribó incomprensiblemente un Gobierno socialista». También defendió la retirada masiva de materia orgánica de este verano por el Gobierno regional como la causa de que «las aguas del Mar Menor estén mejor que en muchos años».

«Hay que evitar que siga entrando agua dulce cargada de nitratos por un cauce de titularidad estatal», reclamó, y terminó su intervención pidiendo el apoyo a la ILP recitando el estribillo de la canción 'Sol y sal' del grupo cartagenero Nunatak, que se ha convertido en un himno que suena en todas las concentraciones de protesta por el mal estado del Mar Menor.

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, Lourdes Retuerto recordó la condición de «día histórico» y culpó a los sucesivos gobiernos del PP de dejación de funciones ante las agresiones que han supuesto la degradación ecológica del Mar Menor. También reprochó al Partido Popular la eliminación en 2001 de la ley de protección aprobada por el PSOE y dio las gracias «a las miles de personas que de forma altruista se han dejado la piel en la ILP del Mar Menor», y especialmente a su principal impulsora, Teresa Vicente.

Necesaria y emocionante sobre el papel, pero todo un reto en el día a día. La nueva ley que concede derechos legales al Mar Menor surge como una incógnita en el ordenamiento jurídico porque nunca antes se le había concedido personalidad jurídica a un espacio natural en Europa. Y la laguna, pese a que sufre agresiones de diferentes orígenes desde hace décadas, cuenta en teoría con figuras de protección que deberían haber evitado su degradación ambiental.

Porque, además del plan de gestión aprobado en 2019, por su condición de espacio perteneciente a la Red Natura 2000, y de la ley de protección y conservación de julio de 2020, la laguna está incluida en el convenio internacional Ramsar y en la red Zepim (Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo).

La 'Ley para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca' añade nuevos órganos cuyo papel habrá que concretar ante las posibles denuncias que pueda plantear cualquier ciudadano.

«La ILP no cambia el lugar de presentación de denuncias, sino que facilita una nueva argumentación jurídica», aclara a LA VERDAD el abogado ambiental Eduardo Salazar, uno de sus redactores.

Tres figuras ejercerán la representación legal de la laguna y su gobernanza: un comité de representantes de trece miembros (tres del Estado, tres de la Comunidad Autónoma y siete del grupo promotor de la ILP);una comisión de seguimiento, los guardianes del Mar Menor (con miembros de cada uno de los ayuntamientos ribereños y de los sectores empresarial, sindical, vecinal, de pesca, agrícola y ganadero, ecologista, de lucha por la igualdad de género y juvenil); y un comité científico «independiente» –especifica la ley– de investigadores «de reconocido prestigio» que no cobrarán por su tarea de asesoramiento.