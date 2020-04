Mencay Nenquihui, la guardiana de la selva atrapada en la ciudad

La ecuatoriana Mencay Nenquihui lleva diez años protegiendo la selva ecuatoriana y la cultura ancestral del pueblo waorani de la depredación económica y medioambiental junto a otras mujeres. La talla de sus enemigos –empresas petrolíferas, mineras y multinacionales agrícolas– sirven para medir la grandeza de esta mujer menuda de 42 años que se ha quedado atrapada en la isla por culpa de la epidemia de Covid-19.

El realizador canario Manuel Cardenal dirigió, junto a la cineasta ecuatoriana Luisana Carcelén, el documental Guardianas de la Amazonía, que se pretendía proyectar con la presencia de la waorani el pasado 16 de marzo en la Casa de Colón. Pero el virus se interpuso en sus planes y, desde entonces, la ecuatoriana está confinada en Gran Canaria; los primeros días, en un hotel, y luego en una casa situada en la capital grancanaria de la familia de Cardenal.

«Estaba muy motivada. Quería presentar en qué estamos trabajando: la lucha de las mujeres waorani para preservar el territorio y que no sigan destruyendo nuestras cosas. La industria maderera, la minería y las petroleras lo han vulnerado. Pero las mujeres estamos luchando por cómo queremos vivir y nos estamos haciendo escuchar», explica en conversación telefónica en un castellano dulce y exótico esta integrante de la Asociación de Mujeres Waorani (AMWAE), cuya labor en defensa del Amazonas fue reconocida en 2014 por Naciones Unidas.

«El gobierno quiere que obedezcamos y abandonemos nuestro lugar. Pero no es así. Nosotras vivimos allí y nuestras voces se tienen que escuchar», afirma Mencay Nenquihui, feliz de haber presentado la película en varias ciudades europeas y americanas y, sobre todo, de que haya servido para «seguir apoyando la conservación de la selva, el agua bosque y los animales».

De hecho, explica Cardenal, la proyección de Guardianas de la Amazonía prevista en la Casa de Colón era la última escala de un largo periplo que los ha llevado ambos por festivales y centros culturales de países como Bélgica, México, Perú, Chile o Italia.

Ahora, la indígena espera que termine el confinamiento para volver a su poblado y seguir trabajando en la asociación y con las comunidades que habitan en la Reserva de la Biosfera Yasuni.

Mencay Nenquihui echa de menos el río Curacay y a su gente de la comunidad de Nemompade, un poblado situado en la provincia de Pastaza, entre Ecuador y Perú, que no aparece en los mapas. Sin embargo, el pequeño jardín de la casa donde se aloja en la capital grancanaria le reconforta. «Los pájaros cantan de mañana y de tarde. No hay cosa que me guste más. Me siento como en casa», comenta la líder waorani, confinada junto a Manuel Cardenal en una vivienda de Ciudad Jardín. «Mi familia me ha mandado una foto pescando en el río, lo extraño. También, a veces, me gustaría caminar en la chacra (huerta). Todo saldrá bien y volveré con mi familia y mis padres», dice la indígena waorani, cuyos parientes entienden las circunstancias que le impiden estar con su tribu.

Hace unos días tuvo un extraño sueño. «Unas voces me decían que tenía que ser fuerte. Me desperté y no había nadie. Los espíritus de la selva me están cuidando», comenta Nenquihui entretenida regando las plantas, haciendo un puzzle de mil piezas y compartiendo con Manuel Cardenal conversaciones y risas.