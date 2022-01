La mejor mascarilla contra ómicron y el error que no debes cometer al ponértela Expertos explican cuál debe ser el cubrebocas que se debe usar ante los aumentos de casos de coronavirus

La última ola del coronavirus ha golpeado fuertemente a la población, que se ha contagiado masivamente en especial de la variante ómicron. La manera más efectiva de protegerse, tal y como insisten los expertos, es a través de las mascarillas. La última normativa del Gobierno obliga a llevar este elemento también en exteriores, con el objetivo de reducir el número de contagios.

El uso del cubrebocas es importante, pero también lo es el tipo de mascarilla que se use. Las quirúrgicas, aunque protegen, lo hacen en menor medida que las FFP2, que siguen siendo las más efectivas también contra la variante ómicron. Así lo ha explicado José Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Colorado, que ha aclarado la función de los tapabocas quirúrgicos: «No es que no protejan, cualquier mascarilla protege y es mejor que nada. Pero no son suficientes ante un virus que se está transmitiendo por el aire más rápido que ningún otro que conozcamos. Necesitamos FFP2 para todos.»

Por otro lado, la experta Claire Judith Horwell, profesora de Geohealth en el Departamento de Ciencias de la Tierra y el Instituto de Peligros, Riesgos y Resiliencia de la Universidad de Durha, ha incidido en la importancia de que la mascarilla esté bien fijada a la cara, y que la presencia de un clip moldeable puede ayudar..

En la misma línea, la enfermera Elena Plaza, también insiste en la necesidad de que la mascarilla esté bien ajustada y recomienda utilizar una FFP2 con ajuste trasnuca para que «solo el 8% de lo que respiras entre sin filtrar, mucho menos que con las orejeras». Es decir, intentar evitar que se enganche con las orejas y sea con la nuca.