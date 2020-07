Negacionistas de profesión

Tenemos negacionistas para todos los gustos: los hay del Holocausto judío y los que no admiten que el sida está causado por el virus del VIH; otros rechazan el papel fundamental de las vacunas alegando que detrás está el interés económico de las farmacéuticas y alertando de falsos efectos secundarios. Por supuesto, hay negacionistas del cambio climático, algunos muy relevantes, ya que lideran varios de los países con más peso en este castillo de naipes en el que se ha convertido el planeta, y así lo vocean pese al 97% de los científicos que coinciden en señalar al ser humano como pieza motora del calentamiento global. Además, en muchos y llamativos casos resultan ser los mismos que minusvaloraron la importancia de la pandemia, así como las medidas de protección a observar.

Líderes como Trump en EE UU (con 2,5 millones de contagios y 125.000 muertos), Bolsonaro en Brasil (segundo país más afectado con 1,2 millones de casos y 55.000 muertes); Johnson en Reino Unido, que solo rectificó su visión relajada del asunto cuando el Imperial College de Londres alertó del medio millón de muertes que sufriría el país si no se endurecían las medidas... llevan años oponiéndose a las evidencias del desastre del clima. Johnson publicó una columna en el diario ‘The Telegraph’ en 2015, cuando era alcalde de Londres, titulada ‘No puedo soportar este calor de diciembre, pero no tiene nada que ver con el calentamiento global’. En ella contaba que para saber qué estaba pasando había consultado a un experto... que curiosamente pertenecía ese 3% negacionista. En cuanto a Trump y Bolsonaro, son de sobra conocidas sus opiniones en este asunto, que en el caso del primero le han llevado a sacar a su país del Acuerdo de París, suscrito para contener el calentamiento. ¿Sorprende esta coincidencia entre negacionistas climáticos y los que minusvaloraron el coronavirus? No a Fernando Valladares, profesor del Museo Nacional de Ciencias Naturales, perteneciente al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): «No es ninguna coincidencia, sino una situación sencilla y tristemente habitual. Las opciones políticas y los líderes populistas cuya principal visión de gobierno consiste en favorecer el desarrollo económico a cualquier precio no dudan en sembrar dudas sobre todo aquello que puede frenar o amenazar esa visión que ellos quieren convertir en misión. El cambio climático amenaza el uso de combustibles fósiles y la promoción de actividades industriales y de un modo de vida con una elevada huella ambiental y, por tanto, amenaza la economía tradicional y el rendimiento a corto plazo. Así que una estrategia habitual que cada vez da peores resultados pero aún funciona en el muy corto plazo es negar que existe cambio climático o que lo causamos nosotros. Y con la COVID-19 ocurre parecido, admitir que existe una pandemia grave y que requiere medidas de contención con un impacto directo en la economía significa dejar de cumplir esa misión, que quieren sacar adelante a costa de la vida y la salud de las personas».

«Con la Covid-19 hemos visto los resultados de negar la realidad. Lo mismo está ocurriendo con el cambio climático»

Asegura el experto que no hablamos de ineptitud. «Se trata de una grandísima habilidad de negar lo obvio y poder dormir por las noches, pese a tener impactos tan dramáticos en los ciudadanos, incluyendo sus propios votantes. Hace falta mucha habilidad para ser tan cruel y darle la vuelta a la realidad».