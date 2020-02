La Antártida se derrite a pasos agigantados

La Antártida continúa hacia el deshielo a pasos agigantados e irrevocables. Y es que por primera vez desde que se tienen registros, se han superado los 20 grados centígrados en este punto clave del planeta Tierra, el mayor depósito de hielo del mundo.

Científicos brasileños en la isla de Seymour han recogido una cifra exacta de 20,75º C el pasado 9 de febrero, superando en casi un grado al récord anteriormente marcado en enero de 1982 en la misma isla. Pero este no es el único lugar en el que las temperaturas han subido de manera destacada. En Esperanza otra estación registró 18,3º C el 6 de febrero de este año, la lectura más alta en la península antártica continental.

Estos registros preocupantes están en la línea de tendencia general desde la era preindustrial, tiempo en el que se ha calentado casi 3 grados.