El Cabildo censura la caza de cabras con perros

«Los apañadores son los más interesados en que los perros no muerdan a las cabras»

«La Comisión Europea nos obliga a disparar a las cabras para abatirlas y así proteger el espacio natural y me he negado», afirma el consejero. «La alternativa posible son las apañadas, capturarlas para sacarlas de allí. Para eso se necesitan perros que las lleven hasta un sitio donde no puedan escapar y así el apañador pueda echarle el lazo, amarrarla y llevársela. Los apañadores son los más interesados en que los perros no muerdan a las cabras. Si quedan heridas no podrían salir caminando esos barrancos y tendrían que cargarlas a cuestas.

Normalmente los perros no atacan a las cabras, pero nos llegan imágenes de un caso en el que los perros no obedecen y muerden a una cabra», prosigue Miguel Ángel Rodríguez en su comunicado. «Estamos buscando fórmulas para garantizar que los perros estén bien adiestrados para no morder, si no fuera así no se les permitiría participar en las apañadas o tendrían que llevar bozal...»