Canarias se marca el reto de subir un 350% el reciclado de residuos

Impuesto y observatorio.

Lo que no concretaron ni la consejera ni el responsable de la consultora que ha redactado el Pircan es cómo se materializará el nuevo arancel sobre los residuos. Tampoco si el plan contempla algún incentivo a la separación en origen, como ocurre en algunos países de la UE.

Y para que al vertedero llegue «lo mínimo», el Pircan propone una nueva figura impositiva de impuesto a la eliminación en vertedero que tiene, según explicó Luis Cortázar, de Gaia Gestión Ambiental Integrada, un doble objetivo: por un lado, desincentivar el vertido de los residuos : «Es la única manera de que no se produzca el residuo», dijo Cortázar. Por otro lado, el nuevo impuesto servirá para financiar el propio plan , que tiene una ficha financiera de 41,5 millones de euros , cantidad que, si se aprobara, el nuevo tributo, «podría verse incrementada».

Economía circular

Sin contenedor

Si el Pircan se cumple tal y como ayer se planteó, en una década se habrán reducido los residuos que produce cada canario, se estarán reciclando un 65% y se habrán reorientado todos los complejos ambientales de Canarias. Y aún así habrá entre un 25% y un 30% de residuos que «no podrán ir a ningún contenedor» porque no son un vertido ni habrá forma de reciclarlos. Para esos residuos el plan no propone «ninguna solución», reconoció Luis Cortázar, pero sí invita a conocerlos y a desarrollar tecnología para tratarlos, ver alternativas y costes y gestionarlos de manera, dijo, que no sean un lastre.