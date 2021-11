Los médicos temporales dan por rota la tregua y reanudan en mayo la huelga

La Mesa de Confluencia de Médicos Especialistas temporales del Servicio Canario de Salud (SCS) da por rota la tregua y llama a la huelga a los casi 2.000 profesionales que se encuentran en situación de «abuso» laboral. La falta del avance de las negociaciones con el Gobierno canario, que no ha cumplido con parte de los compromisos que suscribieron para suspender la convocatoria de huelga en diciembre del pasado año, los ha llevado a reanudar los paros. Así lo explicaron ayer tres de sus portavoces en una rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife.

«Reactivamos la huelga los días 7, 10 y 11 de mayo. Nunca se había desconvocado, había una tregua. Esperamos que esta vez la gerencia no haga un uso abusivo de los servicios mínimos», dijo ayer Sunil Lakhwani en nombre de la Mesa de Confluencia.

LAS CLAVES Las causas Los médicos especialistas temporales piden la retirada de la OPE para estabilizar sus puestos porque consideran que se ha abusado de su situación durante años.

Diciembre La Mesa de Confluencia convocó huelga indefinida a partir del 11 de diciembre. A finales de ese mes negoció una tregua con el Gobierno canario.

Paros Tras cuatro meses de tregua, deciden retomar los paros en mayo ante la falta de respuesta negociada por pare del Gobierno canario

De momento, señaló el portavoz, solo se ha convocado el paro para esos tres días. «En función de la respuesta del Gobierno canario veremos a ver si es necesario un día o si es mejor otro formato» de huelga, añadió.

Los médicos temporales se oponen a la Oferta Pública de Empleo (OPE) que ha convocado Sanidad y que podría dejarlos «sin trabajo» ya que se puede presentar cualquier especialista. El colectivo reclama que se les otorgue en una especie de concurso de méritos la plaza que llevan ocupando con contratos temporales durante años, en algunos casos más de una década. Esta situación afecta a casi el 80% de la plantilla de especialistas, advierten.

La retirada de esta OPE fue una de las cuestiones que habían negociado con el Gobierno canario cuando a finales de diciembre decidieron dar una «tregua» a Sanidad y congelaron la huelga que habían convocado el 11 de ese mes.

«El motivo fundamental para reactivar la huelga es que varias condiciones que se pactaron no se han cumplido. No hay ninguna resolución para anular la convocatoria de facultativos de noviembre de 2019 -la OPE mencionada anteriormente-. En febrero se nos dijo que ya estaba a punto de salir y estamos casi en mayo y no ha salido», lamentó Lakhwani.

Según el portavoz de la Mesa de Confluencia, han pedido reunirse con el secretario de Función Pública para encontrar una solución negociada y tampoco han temido respuesta. Incluso ya antes de la huelga «habíamos acordado el paso de eventuales de más de dos años a plantilla organizativa y eso no se ha hecho. Se han sacado varios listados con un número de plazas a interinizar y hemos tenido varias reuniones y lo único que argumentan es que son cuestiones técnicas y que no pueden ser interinos. No es admisible», añadió.

Por todo ello, según Lakhwani, en el colectivo de médicos especialistas temporales la sensación generalizada es que el Gobierno canario «se ha quitado el problema de encima, el problema de la huelga, y no ha hecho prácticamente nada. No hemos avanzado nada en cuatro meses. Llevamos ese tiempo esperando por la solución, pero este problema debe estar en el puesto 17 de sus prioridades», se queja.

Recientemente, además, «ha habido un acuerdo del Gobierno canario con el colectivo de empleados temporales de la Administración Autónoma, han creado dos grupos de trabajo, uno para detectar a los abusados y otro para buscar una solución jurídicamente viable desde la Comunidad Autónoma y a nosotros, que tenemos una tasa de temporalidad mucho mayor y también más porcentaje de gente en situación de abuso, no han venido ni con una solución parecida».

«Los compañeros sienten que nos han tomado el pelo con el acuerdo de tregua», añade Sunil Lakhwani, «ahora cada vez más se dan cuenta de que aquí no pasa nada», por eso el colectivo ha decidido reactivar las jornadas de paro. «Parece que la única forma de que nos hagan caso es la huelga», sentencia el portavoz de la Mesa de Confluencia.