Los médicos de familia de Canarias dicen estar al límite y estudian emprender movilizaciones

La saturación que sufrió la Atención Primaria durante las distintas oleadas de la pandemia de coronavirus parece haberse cronificado y los médicos de familia canarios siguen soportando una presión asistencial insostenible.

Pasada la fase aguda de la epidemia, confiesan sentirse «abandonados, decepcionados, desilusionados y sobrecargados», explica la presidenta de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Canarias (Amapcan), Ana Joyanes.

DATOS CLAVE Ratio En Canarias, en 2020 había 0,75 médicos de Atención Primaria por cada mil personas. La media nacional es 0,78

Gasto público En 2020, Canarias hizo un gasto sanitario de 1.774 euros por habitantes. 73 euros más que la media

Profesionales El año pasado en el archipiélago había 12.230 médicos colegiados, según los datos del INE

Inversión El porcentaje del gasto en Atención Primaria en las islas es del 14%, un 0,1% más que la media nacional

Por ello, los médicos de familia y pediatras del archipiélago están estudiando qué medidas de presión adoptar para intentar revertir esta situación de precariedad. «Quisiéramos creer que pueda haber otra solución para no tener que llegar a la huelga o al cierre», indica la portavoz del colectivo que señala como principal problema de la Atención Primaria en Canarias la falta de personal y una organización del trabajo que acentúa esta deficiencia.

«En mi caso, que me considero incombustible, estoy al límite. Soy bastante resistente, pero está llegando un momento en que es muy difícil seguir trabajando con este volumen de pacientes y patologías», dice la doctora del centro de salud del Barrio de la Salud, de Santa Cruz de Tenerife.

En su opinión, esta saturación se debe a que «la gente está volviendo en masa a las consultas para resolver cuestiones que quedaron atrasadas por la pandemia. A veces, nosotros mismos somos los que generamos estas consultas porque participamos en la búsqueda activa de pacientes a través del programa Reconéctate», indica la médica.

Y es que estos pacientes que dejaron de examinar sus patologías están volviendo para hacerlo y, además, «están llegando a las consultas con problemas añadidos por haber estado mal controlados», lamenta.

Para colmo, pese al descenso de los casos de covid, parece que el resto de las infecciones están recuperando con fuerza su nicho biológico perdido en la pandemia. «Nuestra percepción es que hay más infecciones de todas clases que se manifiestan de muchas formas. Con las mascarillas, los gérmenes tuvieron una barrera. Al desaparecer, están volviendo a atacar», señala Joyanes respecto a las diarreas, catarros, bronquitis e incluso neumonías ajenas a la covid que están llegando a las consultas.

Así, las esperas para acceder a una consulta con el médico de familia puede durar hasta dos semanas en ciertos centros de salud. Por ello, a unas agendas repletas se suman los pacientes que acuden a las consultas sin cita porque no pueden esperar tantos días. Así, en una jornada de trabajo en la que se debería atender a un máximo de 35 pacientes, esta cifra alcanza fácilmente las 55 consultas. «También nos incluyen los pacientes de los compañeros que no son sustituidos. Cada día más compañeros caen enfermos. Estamos al límite», insiste Joyayes que reconoce que el problema de la Atención Primaria del archipiélago poco tiene que ver con el del sistema público de salud madrileño. «La situación es diferente, pero no tanto. La Atención Primaria está mal en todas las comunidades, pero en Canarias está realmente mal», afirma la médico.

Estas sensaciones son bien conocidas por la nueva directora del Servicio Canario de Salud, Elizabeth Hernández, que en su primer acto público reconoció que la Atención Primaria «está muy tensionada en todo el sistema nacional de salud».

Este viernes, en las 30 Jornadas de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria, la directora del SCS abogó por cambiar el modelo de gestión de Atención Primaria.

