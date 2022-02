Un médico del Insular: «Mis padres están enfermos y les he dicho que no vengan» Un sanitario recomienda que ningún familiar acuda al centro hospitalario por el «descontrol».

El Hospital Insular sigue dando que hablar, y no precisamente para bien. En la mañana de este viernes, un médico de este centro confesó a Cope Gran Canaria que «tengo a mis padres enfermos e intento que no vengan al hospital», donde la situación es de «descontrol absoluto», según aseguró Francisco, un nombre falso por miedo a represalias.

El testimonio ha sido especialmente duro e impactante. El médico aseguró que «yo no he visto a nadie fallecer por desatención, pero lo que está claro, es que en un pasillo no se puede detectar alguna infección o sintomatología, con lo cual aumenta el riesgo de morir», aseguró en la citada cadena a Javier Benítez, conductor del programa.

«El problema es que al tener una gran saturación se descarta a boleo cualquier patología sin hacer las pruebas de rigor», continuó Francisco. El médico del Insular asegura que se «intenta hacer la batería de analítica o el examen físico lo mejor posible, pero si tienes una cola de pacientes detrás, te dedicas solo a la sintomatología que indica el paciente sin explorar otras áreas, l o que nos permitiría un diagnóstico más claro; esto no se hace».