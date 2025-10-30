Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una persona mayor camina por una calle. A. Aguilar

El 16% de los mayores, en riesgo de soledad no deseada

Un estudio señala que las principales tasas de soledad se dan entre los 55 y 59 años y en mujeres

C. P. S.

Jueves, 30 de octubre 2025, 18:03

Comenta

El 16,2% de los mayores están en riesgo de soledad no deseada, según los resultados del informe Redes para la Vida, presentado este ... jueves por EmancipaTIC, una investigación que ha contado con el apoyo del Imserso y la colaboración de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Santiago de Compostela. «La soledad no es una enfermedad, pero sí es una condición que la produce, un fenómeno que genera problemas de salud mental y física. Por ello es fundamental abordarla desde todos los frentes posibles», indica José Manuel Azorín, presidente de EmancipaTIC.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Red de pederastas en Gran Canaria: prostitución, zoofilia, violaciones, coprofilia, drogas y sado con menores vulnerables
  2. 2 Operación Íncubo: Yino se jactaba del dinero y la protección de sus clientes
  3. 3 Una menor a su cuidadora: «¿Quién es él? No es nadie, profe, solo me usa para follar»
  4. 4 Agaete registra un terremoto de magnitud 2,9 muy sentido por la población: «Creí que se caía la casa»
  5. 5 Ya es oficial: la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria es un «grave riesgo» para los vecinos
  6. 6 Seis de los ocho consejeros de NC en el Cabildo destituyen a Teodoro Sosa como portavoz
  7. 7 El motivo por el que David Broncano utilizó un abanico de Guaguas Municipales en La Revuelta
  8. 8 Estany: «Los propietarios de apartamentos quieren vivir en un hotel sin pagar los servicios de un hotel»
  9. 9 Detenido en Telde por presuntamente abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta médica
  10. 10 Canarias se prepara para el fin de semana y la Aemet confirma la tendencia «en ascenso»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El 16% de los mayores, en riesgo de soledad no deseada

El 16% de los mayores, en riesgo de soledad no deseada