Muere Tobillo, el perro de la investidura de Telde

Tobillo se hizo famoso al participar en la sesión de investidura del ayuntamiento de Telde. Su dueña, la edil de Nueva Canarias Auri Saavedra, quiso visibilizar la lucha contra el maltrato animal llevando a Tobillo al pleno constitutivo. De esta manera reivindicaba la lucha por la defensa de los «sin voz» ocupando su escaño con el mestizo de terrier.

Incluso Tobillo acompañó a Auri Saavedra a la hora de jurar el cargo como de introducir su voto en la urna para elegir como alcalde a Héctor Suárez. Tanto su dueña como los amantes de los animales en Gran Canaria lloran su pérdida, mostrando su dolor en un comunicando emitido por la protectora AuriCan.

«Hoy la familia AuriCan llora la pérdida del más grande... Hoy nos queda la satisfacción de evitar su sufrimiento y ser nosotros quiénes, destrozados estemos sumidos en el dolor... Agradecemos las muestras de afecto y apoyo, Tobillo vino a mostrar la senda y ahora le toca descansar y a nosotros terminar su misión... Seguir luchando contra el abandono animal en Canarias, poner voz y otorgar derechos porque son nuestra familia. Nunca podremos pagar el gesto misericordioso de nuestra amiga y veterinaria Miriam, porque aliviar y compartir el dolor no es parte de su trabajo y sólo las grandes personas lo hacen... Tobillo es mucho más que un perro, es nuestra inspiración y fuerza para salvar a tantos en las islas y no pararemos hasta conseguir ese abandono cero y pasear por las playas sin sentirnos delincuentes, hoy San Borondón apareció para llevarse a nuestro pequeño y mostrar el camino, hoy sintió por última vez la brisa del mar en su Garita, cuál Vigía defiende su tierra de las injusticias. No podemos decirle adiós porque vivirá siempre en nosotros y en cada logro por Los Sin Voz en Canarias. Hoy tras 5 días junto a su familia, duerme tranquilo a la espera del reencuentro. Mañana será incinerado y sus cenizas reposarán en el Refugio de AuriCan, creado en su honor. Les rogamos respeten el silencio de Auri Saavedra Suárez y David Velasco Cortés estos días y recordemos a Tobillo fuerte, hermoso como su alma y generoso. Voluntariado de AuriCan», asevera el comunicado publicado en redes sociales.