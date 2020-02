La plataforma No a la Caza protesta en toda España contra el maltrato a los galgos

"Son perros de casa, no de caza" o "Maltrato animal al código penal", han sido algunas de las frases más coreadas, mientras los manifestantes llevaban pancartas pidiendo el fin de la caza con galgos y otras razas, mostrando fotografías de los canes con inscripciones como "No soy un instrumento, tengo corazón".

En San Sebastián, un centenar de personas ha exigido el final de la caza con galgos. Se trata de "la más cruel de todas las modalidades cinegéticas", más acorde con el "medievo" que con este milenio, ha denunciado Laura Morejón, coordinadora de NAC en esa ciudad donde los participantes llevaban carteles con consignas como "Stop galgueros", "¡Matar es malo!" y "Los animales no nos pertenecen".

En Logroño, alrededor de medio centenar de personas se ha manifestado contra de la caza y el uso de perros "como herramienta" de prácticas cinegéticas. "A muchos perros se les asesina cuando no cumplen las expectativas", ha lamentado Estefanía Cardona, de NAC.

En Pamplona, los activistas se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento junto a sus perros y pancartas con mensajes como "No a la caza con galgos y otras razas", "Violencia no es respeto" y "Sienten, ¡respétalos!".

En la capital navarra los manifestantes portaban carteles con fotos de trofeos de caza y frases como "esto es crueldad", "esto es un abuso", "esto es sadismo", y con cánticos como "caza no es deporte, es asesinato", o "con el sufrimiento, yo no me divierto".

En las cinco manifestaciones en Castilla y León la participación ha sido de unas 150 personas en Valladolid, otras 70 en Salamanca y apenas una treintena en Segovia.

Clara Auberte, representante de Scooby Medina, de Medina del Campo (Valladolid), una de las principales protectoras, ha advertido de que el principal problema para el galgo es la cría "indiscriminada", porque incrementa las camadas con el objetivo de conseguir perros más hábiles deshaciéndose del resto.