Enfermedades humanas que sufren las mascotas

En relación a los gatos, esta afección es más frecuente en mestizos y en el gato común europeo, así como en machos castrados. Sin embargo, a diferencia de lo que le sucede al hombre, se ha comprobado que, a pesar de tener altos niveles de colesterol en sangre, no producen moléculas inflamatorias, lo que les previene de padecer enfermedades relacionadas con el sobrepeso, como la arteriosclerosis o la hipertensión. Estas circunstancias favorables para el animal han hecho del gato un modelo de investigación para la prevención de enfermedades cardiovasculares en humanos. Aun así, no están protegidos ante otras patologías como la diabetes tipo 2, que afecta sobre todo a la raza burmés. En perros, la diabetes es más frecuente a partir de los 5 años y también en los que han sido castrados.

La vida en común con los humanos también ha favorecido la aparición de enfermedades metabólicas en los animales, como diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión u obesidad, la mayoría relacionadas con la menor actividad física –para alimentarse ya no realizan el esfuerzo que requiere la caza–, y la ingesta excesiva de calorías por una dieta inadecuada. La cifras son alarmantes. Según la Asociación para la Prevención de la Obesidad en las Mascotas , unos 85 millones de perros y gatos de Estados Unidos , el 50% del total, padece sobrepeso u obesidad. Por su parte, la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales calcula que entre el 20 y 40% de las mascotas de los españoles tienen exceso de peso.

«En algunos casos la selección estética va en contra de la funcionalidad»

Selección humana

El motivo por el que algunas mascotas padecen unas enfermedades u otras también radica en su evolución. Los perros modernos descienden de los lobos y, actualmente, son uno de los mamíferos más diversos y variopintos del planeta. Esta diversificación, que también es característica en los gatos aunque en menos medida, ha estado condicionada por la mano del hombre. «Por motivos prácticos o estéticos, a lo largo de miles de años los humanos han sometido a los canes a una evolución artificial que ha resultado en varias centenas de razas diferentes», explica Benito Pérez, veterinario y miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid (COLVEMA). «Para ello, los criadores han seleccionado y combinado atributos y razas hasta conseguir una nueva línea canina con las características deseadas, manipulando durante el proceso los genes que determinan su propia anatomía».

Por ejemplo, para conseguir un dóberman se emplearon cruces de razas como el rottweiler, el beauceron o el manchester terrier. Este perro fue ‘diseñado’ por el alemán Karl Friedrich Louis Dobermann, que quería un tipo de perro con la capacidad para defenderle durante su trabajo de recaudador de impuestos. Realmente lo consiguió. Actualmente, esta raza está considerada potencialmente peligrosa. Sin embargo, en otros casos la selección estética ha ido en contra de la funcionalidad. Por ejemplo, el morro chato tan característico de los bulldogs y los carlinos hace que tengan más problemas respiratorios.

«Si estos animales con algún tipo de ‘error’ genético vivieran en libertad, la selección natural no les permitiría llegar a la edad reproductiva para que sus descendientes no heredasen esos ‘fallos’. Sin embargo, al convivir con los humanos, la medicina veterinaria ha permitido que cualquier animal, aunque no sea perfecto, pueda sobrevivir y reproducirse», señala el veterinario.

Aun así, desde hace unos años, muchos clubs de raza intentan, además de conseguir una determinada estética, eliminar determinadas patologías subclínicas asociadas a distintas razas, como la displasia de cadera en el pastor alemán o la degeneración retiniana en los labradores y los golden retriever. Para formar parte de ellos, los perros deben pasar ciertas pruebas que justifiquen que están libres de dichas enfermedades.