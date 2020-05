Más barbudos tras el confinamiento... ¿tendrán más éxito sexual y laboral?

Durante la etapa más dura del confinamiento, en las reuniones virtuales que eran la única posibilidad de verse las caras, hubo algunas sorpresas muy gratas. De repente, ese chico que pasaba desapercibido, el jefe que tenía siempre esa pinta tan pulida y poco sexy, el amigo que parecía algo crío y con escaso tirón sexual... ¡Aparecían en las pantallas con unas barbitas que les sentaban de fábula! Su atractivo había crecido a la par que su vello facial. Y, claro, aunque en principio sólo lo hiciesen como experimento o, simplemente, por no afeitarse, algunos han recibido tantos piropos y se han visto tan favorecidos que no piensan pasarse más la maquinilla.

Este éxito de las barbudos no es algo inexplicable. De hecho, hay estudios para todos los gustos sobre la atracción que ejercen los hombres con vello facial. Existen explicaciones antropológicas, culturales, psicológicas y hasta biológicas que tratan de desentrañar por qué a muchas mujeres, y también a muchos hombres homosexuales, se les despierta el deseo al ver a un chico con una barba bien plantada. De hecho, hasta se ha acuñado el termino pogonofilia para englobar a todos aquellos que sienten esta atracción de modo irrefrenable.

¿En serio que la barba es la panacea de la seducción? «No es un mito... ¡es cierto! Por eso el que prueba se la queda, casi seguro. No sólo hay estudios científicos que lo avalan. Nosotros, en nuestras redes sociales, lo vemos todos los días –explica Guillermo Prada, fundador y responsable de Soybarbudo.com, una referencia en España con web y revista propia sobre este ‘lifestyle’–. Más del 90% de los que se han dejado barba aseguran que ligan más».

Eso sí, según Prada, el tirón de los chicos con barba tiene matices, ya que sobre todo son mirados con buenos ojos por las chicas que buscan algo más que un rollete de una noche. «Los barbudos triunfan, sobre todo, entre las personas que buscan una relación estable y seria». Y, esto, según detalla, tiene una explicación muy sencilla. La barba transmite responsabilidad y madurez. Y también lanza otro mensaje: que el hombre que la luce «es cuidadoso con su aspecto y le gusta arreglarse y eso es un valor». ¿Pero no era al contrario, un rasgo de vagancia, de no querer afeitarse? «¡Para nada! Requiere mucha atención, no es para guarros o dejados como se creía antes. Para empezar, hay que ir cada tres semanas a arreglarla. Y, luego, cuidarla. Nosotros tenemos la oficina que parece el Disneyland de las barbas, con champús y aceites específicos, cepillos, bálsamos», indica Prada.

Lo cierto es que, como dicen medio en broma medio en serio en las redes sociales, «a cuántos feos les ha hecho la barba un gran favor en Tinder». Está claro que disimula muchos defectillos: papadas, falta de mentón, marcas de acné, la forma de la boca, las caras demasiado redondas, la largura de la nariz, cicatrices... Por eso, a veces, quitársela es un desastre. Que se lo digan al actor Jason Momoa, el famoso Khal Drogo de ‘Juego de tronos’. Con su afilada barba negra, sus músculos y su mirada penetrante perfilada en negro, hacía saltar el corazón en el pecho de muchas y muchos. Pero, cuando no rodaba la serie y se la quitó... ¡Qué bajón! «Fue un desastre. Había dejado de ser interesante. Corriendo se la volvió a poner», recuerda Prada.