Manual de resistencia, ¿o de resiliencia?

Palabras de inspiración

Malala Yousafzai:

Boris Cyrulnik:

Nelson Mandela:

Hans Christian Andersen:

Cuando vemos repetir hasta la saciedad frases que animan a hacer ver que «sí se puede» no se está apelando a otra cosa que la sensación de sentirse competente para salvar obstáculos, aunque no se sepa realmente cómo lo vamos a conseguir. «Esa sensación, ese convencimiento, hace que no se genere tanto estrés en el proceso», apunta Santos, presidenta desde 2010 del Instituto Español de Resiliencia, organismo dedicado a la divulgación de esta disciplina. El miedo genera estrés y el estrés bloquea. Si éste se controla, la capacidad de las personas para actuar crece. «Esta actitud se llama ‘resourcefulness’», define la citada experta.

El contexto

¿La situación que vivimos es realmente motivo para hablar tanto de resiliencia? Jesús Miranda, director de la Cátedra de Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Málaga, no lo duda. Puede haber distancia entre otros hechos históricos, pero el actual no desmerece. «En esta crisis, la forma de cubrir las necesidades psicológicas se ve alterada severamente. Para ello necesitamos las relaciones con otros, por ello, la interrupción de la vida social puede llegar a ser muy estresante y derivar en cuadros posteriores que deben ser tratados. En definitiva, tenemos la percepción de que la situación escapa a nuestro control y podemos sentir inseguridad que se va a manifestar a nivel cognitivo (confusión, falta de concentración, etc.), a nivel emocional (sentimiento depresivo o tristeza, ansiedad, ira, etc.) y a nivel conductual, lo que puede generar conflictos en el hogar», reflexiona.

Entrevista con Rafaela Santos. Presidenta del Instituto Español de Resiliencia «Esto nos ayudará a reordenar las prioridades y saber a dónde vamos»

Rafaela Santos es neuropsiquiatra y presidenta del Instituto Español de Resiliencia, un organismo que nació en 2010 para estudiar y difundir los pormenores de una cualidad que, creen, resulta fundamental para nuestra sociedad cambiante. Esta neuropsiquiatra es autora de varios libros, entre ellos, ‘Levantarse y luchar’, con experiencias inspiradoras de personajes históricos como Tomás Moro, Andersen, Mandela o Victor Boris Cyrulink.

–En las personas resilientes hay un aprendizaje posterior a la superación. ¿Cuál será el que obtengamos de la pandemia?

–Dependerá de cada uno. Todos hemos tenido la oportunidad de hacer un proceso de reflexión ante el frenazo brusco de actividad, que nos ha confinado en nuestros domicilios. Las circunstancias que de golpe nos han puesto en esta situación son muy duras y con graves consecuencias, pero quizás podemos aprender mucho si somos capaces de reordenar prioridades y saber a dónde vamos. Vencer el sinsentido del activismo que lleva a no tener tiempo para lo importante, puede consolidar un cambio esencial tanto en nuestro modo de vivir como en crear una sociedad más humana, donde encontremos el sentido de la felicidad en las cosas sencillas. Pero también puede ocurrir que, después de tantos aplausos a los sanitarios, volvamos a la rutina y a la queja por cualquier nimiedad.

–¿Podemos fijarnos en episodios de nuestro pasado?

–Nuestra querida España es un ejemplo de resiliencia y de vencer situaciones difíciles. Nuestros padres y abuelos supieron reinventarse después de una guerra fratricida, donde la razón no tenía entrada. Esa generación levantó el país y se hizo muy fuerte. Nosotros hemos vivido en la sociedad del bienestar como consecuencia de su esfuerzo y no estamos sabiendo transmitir a la siguiente lo esencial para ser felices. Nunca hemos tenido tanto y necesitado tanta ayuda psicológica y psiquiátrica. No sabemos hasta donde tendrá alcance lo que está pasando pero, como decía Viktor Frankl, lo que daña al hombre no es el sufrimiento sino no encontrarle sentido. La historia nos ha demostrado que hemos sabido salir adelante, unidos, de situaciones muy difíciles. Y esta batalla de la COVID19 también la vamos a ganar.

–¿Cuál es su personaje histórico más inspirador a la hora de hablar de esta disciplina?

–Una de las gestas históricas que personalmente más me inspiran es la de Blas de Lezo, el llamado ‘medio hombre’ porque fue perdiendo en sucesivas batallas un ojo, una pierna y un brazo, pero ha sido el héroe más grande de la Armada Española. Resistió el asedio de Inglaterra en 1741 cuando envió a Cartagena de Indias 186 barcos bombarderos y 24.000 soldados para adueñarse de la conquistada América, pero no contaron con el valor y la resiliencia de Blas de Lezo y los españoles que, para su defensa, solo contaban con seis naves y 3.000 hombres. La diferencia entre el español y el ejército enemigo era abrumadora, pero esto no impidió su defensa hasta conseguir la victoria, impidiendo la conquista del Nuevo Mundo por parte de Inglaterra. Si se hubieran rendido hoy toda Latinoamérica hablaría inglés. Se dice que nadie nunca, ni antes ni después, logró emular semejante hazaña. Esto indica resiliencia porque no consiste solo en tener valor, sino en desplegar estrategia y tener confianza en poder vencer y no rendirse. Uno de nuestros lemas del Instituyo de Resiliencia está inspirado en este hecho: ‘Nunca te rindas’.