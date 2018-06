«Mami, yo soy un niño sin pene»

El bebé fue adoptado con 9 meses por Juan y Eva, tras casi seis años de espera para poder tenerlo en Gran Canaria. Y apareció la sorpresa: «Esperé casi seis años por una princesita y me ha traído un príncipe», explicó Eva Pascual a su hijo al principio de esta aventura. Hoy ya es David y su historia es una de tantos niños que demuestran que la transexualidad infantil es una realidad.

Cuando nacemos se nos asigna un sexo por nuestros genitales que no siempre se corresponde con nuestra identidad sexual. Es entre los 2 a los 3 años cuando ya el menor es capaz de verbalizar si se siente niño o niña. David empezó a manifestar que se sentía un niño desde los dos años y medio: ‘Mami, a mí no me pongas ni coletas ni trabitas que yo soy un chico’, empezó a decir el pequeño. Con tres años, sentado en el orinal y metiendo su cabecita casi dentro, dijo ‘ves mamá, yo tengo un pene pequeñito, está ahí adentro y me va a crecer’. Ante estos comentarios, que sus padres no conseguían comprender, solo respondían ‘no cariño, tú eres una niña’. Estaban equivocados.