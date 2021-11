«La madre de las niñas está destrozada, rota de dolor»

Joaquín Amills, el presidente de la asociación SOS Desparecidos está volcado con el caso de Anna y Olivia. Supone un gran apoyo para la madre de las niñas, con la que habla prácticamente a diario. «La madre está destrozada, rota de dolor. Llevamos ya muchos días. Por supuesto no pierde la esperanza ni la confianza en la Guardia Civil, pero el dolor y la angustia crecen. Es horroroso estar en esta situación«, afirma Amills.

Está satisfecho con la difusión que está teniendo los diferentes vídeos que la Beatriz está compartiendo en redes para que la gente pueda compartirlos. «El vídeo de las niñas suma ya 19 millones de visualizaciones», apuntó el presidente de la asociación.

Además, Amills relata que la madre está convencida de que Gimeno no le hará daño a las niñas: «Las niñas necesitan estar con su madre. Hay que ser fuerte y no perder la esperanza. He hablado con la madre de las niñas. Estamos convencidos de que el padre no va a hacer daño a las pequeñas«.

Ya han pasado catorce días sin saber nada de Gimeno, Anna y Olivia desde que desaparecieran el pasado 27 de abril. La investigación avanza sin descanso y los investigadores no descartan ninguna hipótesis. La búsqueda se centra en diferentes puntos de Tenerife y también en el extranjero, donde incluso se ha registrado un velero sospechoso en Cabo Verde. Esto demuestra la complejidad de un caso que la Guardia Civil está llevando con especial secreto y discreción.