La tía de Luis Lorenzo murió por intoxicación y los medicamentos influyeron en su degeneración

Los forenses que practicaron la segunda autopsia a María Isabel Asunción, la anciana presuntamente envenenada por su sobrina y el actor Luis Lorenzo, han ratificado ante la jueza que la anciana murió por intoxicación de metales pesados y que el 'cocktail' de medicamentos detectados influyó en la degeneración de su estado de salud, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La jueza Elena Sanz Collado, al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 9 de Arganda del Rey, ha interrogado esta mañana a los forenses que realizaron la autopsia a través de videconferencia desde los juzgados de Avilés.

La pericial se enmarca en la instrucción que dirige la jueza por un delito de homicidio sobre la anciana, que falleció el 28 de junio de 2021 en la vivienda del matrimonio en Rivas.

Los expertos han descartado que la mujer falleciera por un accidente cerebrovascular, tal y como constaba en el certificado de defunción al no constar trauma craneoencefálico. De igual modo, desechan que muriera por la demencia que se le diagnóstico meses antes de fallecer cuando se trasladó de la localidad asturiana de Grado a Rivas junto a su sobrina y al actor.

Familiares y amigos de la anciana sostienen que antes de instalarse en Rivas gozaba de buena salud, salvo una sordera y unas cataratas. La cuidadora que se encargó los últimos meses de la mujer, manifestó a la jueza que a los días de llegar acabó postrada en la cama y sin apenas poder moverse.

Según la pericia, María Isabel murió por intoxicación de cadmio al detectarse una presencia en niveles muy superiores a los normales y que apuntan a una ingesta autolítica, accidental o de tipo homicida.

Los forenses consideran que las conclusiones de estudios científicos realizados en China y Estados Unidos sobre una decena de cadáveres acerca de una posible redistribución post mortem de Cadmio sin necesidad de envenenamiento no son aplicables en este caso, dado que no se cumplen los parámetros establecidos para extrapolarlo al no llegar la sustancia al pelo y ante la alta dosis detectada, 200 veces más de lo normal.

Por otro lado, los forenses se han referido a la gran cantidad de medicamentos detectados en sangre al constar una mezcla de ansiolíticos, antidrepresivos, psicofármacos y otros fármacos, manifestando al respecto que este «cocktail» no estaba justificado y que pudo influir en su degeneración.

ingesta oral y no por inhalación

El informe médico pone de manifiesto que la ingesta se produjo en un momento cercano a la muerte. Los forenses apuntan a que la ingesta se habría realizado por vía oral y sería reciente, dado que los metales no habían llegado ni al pelo ni a las vísceras.

Hace unas semanas, el fiscal solicitó un nuevo informe forense para indagar sobre la causa de la muerte y profundizar sobre cómo se produjo la ingesta de los metales pesados. Una vez que la jueza tenga sobre la mesa dicho informe, el actor Luis Lorenzo solicitará declarar de forma voluntaria.

Luis Lorenzo y su mujer están siendo investigados por el presunto homicidio de la tía de su mujer. La pareja fue detenida el 27 de mayo por la Guardia Civil a raíz de una denuncia del hermano de la víctima.

Tras comparecer ante la jueza, quedaron en libertad con la obligación de entregar el pasaporte y comparecer cada semana ante el juzgado más próximo a su domicilio. Las medidas cautelares se ratificaron el pasado viernes tras la celebración de una vistilla de prisión en la que solo solicitó su ingreso en la cárcel el abogado de la acusación particular.