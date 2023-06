Luis Lorenzo: «Ha sido un año terrible, con la sensación de ser un apestado»

El actor Luis Lorenzo, que fue detenido en mayo de 2022 junto a su pareja Arancha Palomino tras haber sido acusados de, presuntamente, haber matado a su tía María Isabel, ha roto su silencio después de que el nuevo informe forense revelara que la octogenaria no murió envenenada, desmontando así la versión homicida de la primera autopsia.

El actor ha hablado en 'Hablando Claro', programa matinal de TVE, donde ha confirmado sentirse aliviado tras unos meses de calvario. «Ha sido un año terrible, con la sensación de ser un apestado social». Además, ha confesado que aún tienen múltiples «secuelas psicológicas», ya que ha sido «especialmente difícil con sus hijos de por medio». En este sentido, ha asegurado que los niños han sido acosados en el colegio tras el estallido del caso.

«Estamos asimilando todo aún, aunque ya vamos viendo la luz», señala. Tanto Luis Lorenzo como Arancha Palomino siempre defendieron tener «la conciencia tranquila» tras la muerte de su tía. «La ciencia está demostrando lo que desde el principio mi mujer y yo defendimos. Somos completamente inocentes de algo tan horrible como lo que se nos ha querido investigar», añade.

El nuevo informe apunta que «no existen datos objetivos de intoxicación aguda por cadmio y manganeso». Además, «sólo se observan lesiones físicas compatibles con una caída y acordes a los antecedentes patológicos descritos». Sobre estos recientes resultados, Luis Lorenzo se ha mostrado contundente: «Estos dos forenses sí han hecho bien su trabajo. La anterior no lo hizo». Sobre esa primera autopsia en la que hubo hallazgos de metales pesados que sostenían la versión de la muerte por envenenamiento de la tía, Luis Lorenzo ha revelado que «hubo ciertas irregularidades en esa autopsia. Incluso a día de hoy todavía no aparecen determinados órganos cruciales para establecer la causa de muerte natural real», añade.

«Gracias a ese primer informe, una familia entera ha vivido un calvario que no vamos a olvidar nunca. Ojalá ella viva un día lo que hemos vivido nosotros», asevera con contundencia el actor.

Acusados por la familia

Luis Lorenzo también concedió una entrevista este jueves en 'Así es la vida' de Telecinco, donde no dudó en señalar a la familia de su pareja, Arancha Palomino. «Ha sido un plan preestablecido por el tío de Arancha. Tenía muy claro que iba a iniciar esto. Lamentablemente le salieron las cosas bien al principio, apareció este tema de los niveles muy altos de cadmio y de manganeso y vieron el cielo abierto. Cuando eso no funcionaba, fueron por el tema de maltrato porque también se puede impugnar una herencia por maltrato. Y ahora cuando ya no funcione el maltrato, ¿qué nos vamos a inventar? Aquí todo se inicia por un tema económico, por una herencia», añadió.

Además, reveló como reaccionaron él y su mujer ante los resultados del nuevo informe forense: «Ella rompió a llorar porque quien ha denunciado ha sido su propia familia. Está contenta, pero el machaque emocional que ha habido para ella ha sido una barbaridad», concluyó.