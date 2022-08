Un 'Lover Boy' deja en la calle a una familia

Una mujer y sus dos hijos menores de edad se han quedado en la calle después de que la madre de los pequeños haya sido víctima de un 'Lover Boy' de quien se enamoró a través de las redes sociales.

La mujer, residente en Illescas (Toledo), llegó a entregarle más de 60.000 euros e incluso pidió varios créditos bancarios para satisfacer las demandas económicas que su «novio», de 31 años y residente en Las Palmas de Gran Canaria, le planteó en diversas ocasiones.

Ambos iniciaron una relación sentimental a través de Internet en 2021. Más tarde la relación fue a más, hablaron por teléfono e incluso llegaron a conocerse personalmente.

Cuando la relación parecía afianzada, el hombre empezó a pedirle diversas cantidades de dinero alegando problemas familiares y personales. Finalmente, la mujer sospechó que estaba siendo víctima de una estafa amorosa y denunció los hechos a la Guardia Civil.

La víctima no solo ha perdido todos sus ahorros sino que, además, ha tenido que abandonar la vivienda que tenía alquilada porque no podía hacer frente al pago del alquiler. También había solicitado varias créditos bancarios a los que no ha podido hacer frente.

El estafador ha sido identificado y localizado en Las Palmas de Gran Canaria gracias a las fotografías facilitadas por la mujer y a las cuentas bancarias de las que era titular y a las que llegó parte del dinero. Ahora ha sido imputado por un presunto delito de estafa.