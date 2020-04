Los vecinos de un médico le piden que abandone su casa por miedo al coronavirus

Jesús Monllor Méndez es un joven médico residente de familia que trabaja en el hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Su labor diaria se ha convertido en un reto por salvar vidas a contrarreloj desde que se desencadenó la crisis sanitaria por el coronavirus. Al volver a casa recibe el reconfortante aplauso vecinal de las ocho de la tarde dirigido a los profesionales sanitarios, en primera línea del fuego contra el virus. Pero esta semana algunos de sus vecinos -los mismos que aplauden desde el principio- le han pegado un cartel en su puerta pidiéndole que se hospede en un hotel cercano porque temen que al volver a su hogar lleve encima el coronavirus.

Los hechos han sido dados a conocer a través de Facebook por su madre, Inmaculada, y su difusión ha servido para que su hijo Jesús haya recibido innumerables muestras de apoyo. Tantas que él mismo ha escrito unas palabras de agradecimiento restando importancia a una expresión del temor de sus vecinos que considera aislada y un «punto negro dentro de una sociedad española que de largo ha demostrado saber estar».

«Es evidente que no esperaba este mensaje a ningún profesional sanitario en general. No creo que ninguno lo merezca. Nos partimos la espalda, con pocos medios, jugándonos la salud para que todo el que entra por la puerta se ponga bien», ha respondido Jesús en las redes sociales. En su mensaje, este joven médico agradece el apoyo general de la sociedad española a «mis compañeros residentes, adjuntos, enfermeras, auxiliares, celadores, cocina, administración, limpieza... que son los responsables al cien por cien de que este desastre no haya sido aún más cataclísmico». «Yo soy uno de tantos que estamos en la pelea. Ánimo. Seguimos luchando juntos. Que el final del túnel está cerca», concluye Jesús en su respuesta.