Los pensionistas canarios piden apoyo

"Tenemos claro que nosotros podemos hacer muchas cosas pero que si no contamos con la clase trabajadora y la clase estudiantil no vamos a ganar. Esta lucha no la vamos a ganar si no contamos con ellos", dijo el portavoz de la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas en la isla de Gran Canaria, Blas Padilla, durante una rueda de prensa.

Aquí, añadió esta ayuda es necesaria porque la plataforma que representa no habla sólo de los pensionistas actuales, "que también", sino también de los futuros pensionistas. "Ellos sí que lo van a tener difícil", aseveró.

Padilla hizo especial hincapié en que los jubilados han iniciado las movilizaciones y que no van a parar. "La calle no se va a vacíar --añadió-- de lucha y de movilizaciones".