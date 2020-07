Los Graduados Sociales, a las urnas

Fermín Ojeda Medina: «No creemos en los cambios».

Conozco muy poco de su proyecto aunque buena parte de la gente que está con ellos ha formado parte de la junta. Ellos plantean un cambio que no entendemos porque no lo hicieron cuando estaban en el equipo de gobierno. Han querido vender que es la primera mujer que se presenta a presidenta y nosotros somos un equipo de hombres y mujeres que quiere defender la profesión y no entramos en una cuestión de sexos y, de hecho, en nuestra plancha somos nueve mujeres y seis hombres. El resto es un cambio que no entendemos y es más humo que otra cosa porque nuestro proyecto es concreto y diferente. El momento del cambio fue hace doce años y ahora hay que mantener lo conseguido y alcanzar además nuevos logros.

Yo he sido parte de esa gestión y ha sido magnífica. Los logros que ha conseguido el equipo de José Ramón Dámaso, en el que he tenido el honor de participar, estan ahí y ha alcanzado unas cotas de reconocimiento sin parangón. Queremos continuarla y potenciar esa trayectoria que ya tiene una valoración muy positiva.

Lo principal es que queremos mantener lo que el Colegio ha conseguido en los últimos doce años y, además, innovar. No creemos en los cambios porque somos partícipes de la junta anterior y creo que se ha hecho un buen trabajo. Vamos a mejorar lo que el Colegio ha hecho por el graduado, que nos consideren una herramienta para el trabajo diario, innovar en nuevas tecnologías con incidencia en la formación online que es fundamental. El colegio debe de servir como herramienta en la interpretación de normas y convenios colectivos. Otro objetivo que es la defensa de la profesión como tal ofreciendo una imagen exacta de lo que somos, ya que es la única profesión especializada en materia laboral de toda Europa. Vamos a seguir consiguiendo logros en la jurisdicción social, avanzando en el turno de oficio y acercándonos a las administraciones. En Fuerteventura el delegado no tenía voto y hemos querido darle más participación en la junta de Gobierno y queremos hacerles llegar a ellos la formación telemática para solventar ese hándicap de la lejanía. El colegio en 12 años ha avanzado mucho y queremos darle continuidad avanzando e innovando.

María Belén García: «Combinamos experiencia y savia nueva»

¿Cuáles son los ejes principales de su proyecto?

El reto que tenemos es el de apoyar la formación, presentar un equipo con paridad con ocho hombres y mujeres dispuestos a darlo todo y también en Fuerteventura. Incorporaremos las nuevas tecnologías con un equipo de trabajo diferente. Hay que saber hacer llegar a todo el mundo la información y la actualización. Crearemos grupos, sinergias y haremos un equipo ante los retos que se nos plantean. El nuevo planteamiento con el Covid-19 precisa de una renovación y modificar esas medidas nos motiva aún más. El continuismo no puede ser una opción porque se necesitan personas diferentes para hacer los proyectos reales y posibles. Lidero esta plataforma y es un orgullo para mí hacer que los colegiados se acerquen y sean partícipes del colegio. El empleo está paralizado y necesitamos que se nos escuche, hemos sido esenciales durante esta crisis y debemos de tener ideas creativas para favorecer su crecimiento. Fuerteventura va a sufrir la crisis más que otra y tenemos que fomentar la unión, la unidad hace la fuerza.

¿Cómo valora la gestión del equipo saliente?

Es una etapa en la que el presidente, en doce años, ha hecho lo que ha podido. Ahora que termina, esas mismas personas que estaban no pueden generar nuevas sinergias. Hay que aportar nuevas ideas y se necesita una renovación total. Estar tantos años en el mismo sitio es complicado y nuestra plancha es totalmente fresca y renovada y las nuevas ideas solo se consiguen con otras personas con creatividad y capacidad de trabajo. Todo tiene que pasar por una renovación y no por el continuismo. Estamos dispuestos si ganamos o perdemos, a tender la mano a los demás compañeros, no hay divisiones y esperamos que ellos hagan lo mismo y demuestren la misma generosidad y lealtad que debemos con la junta. No se trata de competir sino de velar por el colegio.

¿Qué opina de la otra candidatura?

Llevan en la junta mucho tiempo y piensan en su proyecto con las mismas personas de siempre. Así no se puede renovar y las posiciones tienen que moverse. Tienen una política de continuidad y nosotros de renovar ideas. Los dos luchamos por el Colegio desde distintas perspectivas y he sido miembro de la junta con Dámaso durante años pero tengo el 80% de mi equipo con ideas nuevas. Debemos de combinar la experiencia con savia nueva.

¿Siente que cuenta con el apoyo de los colegiados?

Hemos recibido bastante apoyo porque los compañeros tienen interés en que haya un cambio. Y si no nos eligen, no pasará nada porque serán unas elecciones libres. Lo importante es participar, que se respeten las reglas y teniendo en cuenta que no se compite ya que ambos luchamos por un mismo fin, por el Colegio. Amamos nuestra profesión y velamos por ella.