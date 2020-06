Los algoritmos no predicen la estupidez humana (aún)

«Los humanos tendemos a repetirnos, de ahí que los algoritmos aprendan a anticipar nuestro comportamiento, pero también somos espontáneos», añade. «La inteligencia artificial no es un poder inequívoco, así que no podemos esperar que piense y decida por nosotros. Es solo una herramienta para hacernos la vida más fácil, pero la responsabilidad moral de las decisiones ha de quedar del lado de las personas».

Es solo un ejemplo pero también una prueba de que la inteligencia artificial no es infalible. «Los algoritmos pueden anticipar algunos de nuestros gustos o buscar soluciones a una partida de ajedrez o a un caso penal, pero la vida está llena de situaciones imprevisibles que se les escapan. ¿O alguien vio venir el ‘Brexit’ y la victoria de Donald Trump ?», cuestiona la periodista y escritora Marta García Aller, que acaba de publicar ‘Lo imprevisible’ (Planeta), un relato que explora los límites que los algoritmos aún no han logrado traspasar. Para ello, la autora ha entrevistado a un centenar de expertos en distintas materias, como matemáticos, psicólogos, filósofos, abogados, ingenieros, lingüistas o humoristas, entre otros.

¿Cuáles son los límites de los algoritmos?

La salud

¿Predijeron esta pandemia?

Parecía que no, pero hubo algoritmos que predijeron la actual pandemia. El problema es que no nos lo creímos. «El olvido y la falta de bagaje histórico es lo que hace que repitamos nuestros errores. Por más que un sistema muy sofisticado nos advierta de un peligro, si no nos lo creemos no vamos a actuar», advierte García Aller. Algunos sistemas también prometen calcular la esperanza de vida, pero los comités de bioética aún no tienen claro hasta que punto deberíamos limitar esta capacidad. «¿Nos merece la pena vivir preocupados por algo que no tiene cura», pregunta la autora del libro.

El amor

Sus ‘match’ de Tinder también se equivocan

Internet se ha convertido en un medio más para encontrar pareja. Plataformas como Tinder o Match.com nos muestran perfiles de personas que podrían encajar mejor según nuestros intereses, pero la estadística a veces funciona tan bien como la arbitrariedad. En 2014, un estudio sobre cómo un algoritmo emparejaba a la gente probó a juntar usuarios aparentemente antagónicos para ver qué pasaba. Resultó que la posibilidad de éxito del romance tras la primera cita era muy similar entre perfiles aparentemente incompatibles y los que eran elegidos basándose en cientos de respuestas previas.

El empleo

Lo automático necesita supervisión humana

Los estudios sobre el mercado laboral del futuro calculan que gran parte de los empleos que existen actualmente serán automatizados en las próximas dos décadas. Mucha gente teme irse al paro pero, aunque sustituir los trabajos más rutinarios por robots podría aumentar el PIB mundial en un 40%, mientras haya trabajos con situaciones imprevisibles, la labor humana será necesaria. Por ejemplo, aunque automaticemos procesos como entregar comida a domicilio, harán falta personas que los supervisen. «Lo urgente es proteger a los trabajadores, para que tengan tiempo de reinventarse», dice la autora.

La verdad

Pueden llenar la red de mentiras muy creíbles

La tecnología conocida como ‘deepfake’ utiliza algoritmos para crear vídeos y audios que imitan a la perfección a otra persona, haciendo imposible diferenciar lo que es real y lo que no. Se utiliza como medio artístico (para poner la cara de un actor en un cuerpo que no es suyo) pero también delictivo (estafas, chantajes, espionaje). Es, junto a las ‘fake news’ (noticias falsas), una de las amenazas más peligrosas de la democracia en el siglo XXI. Lo malo es que se viraliza más rápido un bulo que su desmentido y que ha tenido que llegar una pandemia para que empresas como Facebook intenten remediarlo.