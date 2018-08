Loro Parque dice que es "completamente imposible" liberar al mar a las orcas

Además, añade que al tratarse de animales de segunda, tercera y cuarta generación bajo el cuidado humano no han aprendido a cazar a sus presas y precisa que la única experiencia que se conoce de liberación de una orca nacida en libertad y mantenida 20 años en un zoológico (Keiko, protagonista de la película "Liberad a Willy") demostró que no era posible recuperar la habilidad de cazar su propio alimento.

Indica que desde hace casi 46 años, Loro Parque se ha convertido en un hogar para numerosos animales que necesitaban ayuda y en el caso de las orcas, en 2006 llegaron al centro Skyla, Kohana, Tekoa y Keto, al que se sumó en 2010 Adán (nacido en el centro) y en 2011 Morgan, la orca sorda que apareció casi muerta en las costas del mar de Wadden.

"A día de hoy las seis orcas que aloja Loro Parque están en perfecto estado, su salud está monitorizada diariamente por un equipo de veterinarios y sus necesidades atendidas por un grupo de cuidadores expertos" agrega.

Loro Parque reprocha a los grupos activistas,como PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), Born Free Foundation o Free Morgan Foundation, que presionen a diferentes administraciones para su liberación, o para su traslados a santuarios marinos y lamentan que esta "presión" se traslade también a operadores turísticos y empresas turísticas.

El zoológico tinerfeño afirma que solo las organizaciones anti-zoo manifiestan que las orcas no son felices en estos centros ya que no hay ningún investigador de universidades independientes con conocimientos académicos y experiencia acreditada sobre bienestar animal que corrobore esas afirmaciones.

Señala que las manifestaciones de estos grupos no están basadas en medidas de hormonas, investigaciones rigurosas sobre comportamiento o cuidadosos estudios científicos evaluando la personalidad o la actividad de los animales sino que "prejuicios y especulaciones que nunca han comprobado".

El centro tinerfeño afirma que cuenta con estudios independientes de expertos en bienestar de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria o del Max Plank Institute que concluyen que el bienestar de los animales es muy elevado.