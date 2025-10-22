Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 22 de octubre de 2025
José Javier, el vecino de Pedralba desaparecido junto a su hija Susana, también fallecida en la dana. L. P.

Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana

El cuerpo ha sido encontrado momificado durante los trabajos de desescombro junto al río Túria por trabajadores de TRAGSA

Ignacio Cabanes

Valencia

Miércoles, 22 de octubre 2025, 06:23

Comenta

A punto de cumplirse el primer aniversario de la tragedia en forma de riada que se llevó la vida de 229 personas -hay dos más ... pendientes de que el juzgado de Catarroja que instruye la causa las incluya-, en la tarde de este martes ha sido localizado en el término municipal de Manises el cadáver de un hombre que, a falta de confirmación oficial por ADN o pruebas odontológicas, podría corresponder a una de las tres víctimas mortales de la dana que todavía permanecen desaparecidas.

