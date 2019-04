Llora por el cierre de su Instagram: «¡No quiero trabajar!»

Jessy Taylor, estadounidense de 21 años, tenía una cuenta con 113.000 seguidores, que fue eliminada el pasado 4 de abril. La joven, vinculada a marcas comerciales en su cuenta de Instagram, decidió entonces subir un vídeo a su canal de YouTube, llorando y disparando frases como «no soy nadie sin mis seguidores. Nadie. Yo no quiero trabajar», aseveró Taylor tras quedarse si su mayor cuenta de ingresos.

«No quiero ser como el 90% de la gente que trabaja de 9 a 5, eso no es para mi», afirmó en el vídeo, generando miles de reacciones al no querer trabajar. «A la gente que me reporta la cuenta, pensadlo dos veces porque me arruináis la vida. Gano todo mi dinero online», dice antes de explicar que había trabajado como prostituta y que su familia le había abandonado y que todo el mundo en su vida le ha traicionado. «Ninguno de vosotros duraría en mi lugar», afirma.