Llega a Canarias el pasaporte covid para acceder a interiores: consulte en qué caso debe presentarlo

Canarias estrena este lunes los nuevos niveles de alerta con una restricción que destaca por encima del resto, la del pasaporte covid para acceder a interiores. Será obligatorio en las islas que pasen a nivel 4 de alerta sanitaria, donde se encuentra actualmente Tenerife. Este documento, que incluye tres opciones (que garantiza que se tiene la pauta vacunal completa, que ha pasado la enfermedad en los seis meses anteriores o una prueba de detección de la enfermedad con resultado negativo en las 72 horas anteriores), será el control de acceso a «zonas de interior de los locales de hostelería y restauración y otros como los de ámbito deportivo y cultural» para los mayores de 18 años.

En los establecimientos del nivel 4, se fija el cierre de actividad entre la medianoche y las seis de la madrugada, salvo las excepciones previstas en la normativa y que se venían aplicando hasta el momento. En el transporte público, el aforo se reducirá al 33%. El Gobierno anuncia el refuerzo de las líneas con mayor afluencia. En hostelería y restauración, en las terrazas se mantiene una ocupación máxima del 75% del aforo y no más de seis comensales por mesa. En el interior, el aforo será de la mitad y solo para aquellos clientes que dispongan del certificado, salvo los menores de 18 años. Cada mesa no podrá exceder de los cuatro comensales. En las barras solo se podrá consumir en los espacios debidamente señalizados y en grupos de no más de dos personas.

En espacios culturales como cines o teatros, la ocupación deberá reducirse al 55% del aforo disponible. El acceso estará limitado a aquellas personas que dispongan del certificado covid y por grupos de convivencia estable de hasta cuatro personas.

En el interior de gimnasios, no se debe superar el 33% del aforo en cada una de las estancias y su acceso queda limitado a aquellos usuarios que dispongan del certificado covid, al igual que en en los establecimiento de apuestas y juegos.

Los espectáculos públicos no se pueden celebrar en los niveles 3 y 4, y en cuanto a los campamentos infantiles, ya sean en exterior o en interior, el aforo en el nivel 4 es del 33% con máximo de 20 personas y grupos de cuatro.

Para las piscinas de uso colectivo, en el nivel 4 el aforo es del 33% en las descubiertas, grupos de hasta dos personas y spas e hidromasajes cerrados.

Las piscinas cubiertas de titularidad pública solo abren para usuarios que precisen de la actividad con fines terapéuticos y mejora de la salud.