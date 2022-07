¡Llega la Navidad! Ya se pueden comprar décimos del sorteo del Gordo. Ilustrados con una obra del Prado, 'La Virgen con el Niño en la Gloria', de Carlo Maratti, la inflación no afectará al precio, que seguirá costando 20 euros

Presentación del décimo de la Lotería de Navidad con Jesús Huerta, el presidente de Loterías, a la izquierda. / R. C.

¡Ya está aquí la Navidad! Y no, no es el alcalde de Vigo el que esta vez trae la Navidad en plena canícula de verano. Como es tradicional llega de la mano de Loterías y Apuestas del Estado, que este miércoles ha presentado el décimo del Gordo anunciando, además, que ya está disponible en todos los puntos de venta de la red comercial de Loterías. Y es que según los loteros, el verano es su 'particular agosto' en la venta de billetes de lotería de Navidad, sobre todo gracias a los turistas que, cuendo llegan a sus destinos vacacionales, se preguntan '¿Y si toca aquí?', que sigue siendo el lema de la campaña estival.

Un año más, Loterías rinde homenaje a nuestro patrimonio cultural para lo que ha elegido la obra del Prado, 'La Virgen con el Niño en la Gloria' de Carlo Maratti. Ese lienzo es el elegido para ilustrar el décimo de Lotería de Navidad de este año. Se trata de un óleo pintado sobre 1680 por el artista italiano en el que la Virgen María está sentada sobre un trono de nubes que apoya en una luna en cuarto creciente y sostiene en sus brazos al Niño Jesús.

El presidente de Loterías, Jesús Huerta, ha puesto de relieve que «uno de los mayores retos de futuro que tenemos, como empresa pública, es preservar y proteger esta tradición. Es importante, por un lado, no perder la conexión con los valores de la sociedad española, que nos han acompañado, inalterables, durante más de dos siglos. Y, por el otro, también tenemos que evolucionar como empresa al servicio de la ciudadanía».

Asimismo, ha presentado la ya tradicional campaña de verano que este año, mediante un tono de humor cercano y simpático, enfatiza en la idea de que incluso los que creen que todo lo saben, no saben dónde caerá el Gordo de Navidad.

180 millones de décimos

Para el sorteo del 22 de diciembre se han puesto a la venta 180 millones de décimos de Lotería de Navidad. En esta ocasión la emisión asciende a 180 series (ocho más que el año anterior) de 100.000 números cada una, y alcanza los 3.600 millones de euros, de los que se repartirá un 70% en premios. Es decir, que el Sorteo de Navidad repartirá este año 2.520 millones de euros en premios.

Entre dichos premios destacan el popular Gordo de Navidad, de 4.000.000 euros a la serie; el segundo premio, de 1.250.000 euros a la serie; o el tercero, de 500.000 euros a la serie. El importe del décimo sigue siendo de 20 euros.

Huerta ha recordado que Loterías sigue manteniendo el fin social con el que se fundó en 1763, para «ayudar a hospitales, hospicios y otras obras». Y que en el momento actual se traduce en la ayuda que presta a más un millón de personas vulnerables cada año, a través de su colaboración con organizaciones como Cruz Roja, Cáritas y la Asociación Española Contra el Cáncer, entre otras.