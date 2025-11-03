Llega la cita solidaria de la Gala Pequeño Valiente para luchar contra el cáncer infantil Ya se pueden comprar las entradas para el evento del próximo sábado en el Gran Canaria Arena en el que se escuchará a niños que han tenido la enfermedad y a artistas como Antonio José, Merche, Café Quijano o J Kbello

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 19:37

Ya está todo preparado para la octava Gala Pequeño Valiente, una cita solidaria marcada en el calendario de Canarias que se celebrará este sábado 8 de noviembre a partir de las 20.00 horas en el Gran Canaria Arena y que tiene como objetivo apoyar a la Fundación Canaria Pequeño Valiente y su lucha contra el cáncer infantil.

La gala se presentó este lunes en un acto en el que participaron el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la directora de RTVE en Canarias, Francisca Morales; José Juan Jerez, presidente de la Fundación Canaria Pequeño Valiente; y Roberto Herrera, director y presentador de la gala.

Artistas como Antonio José, Merche, Café Quijano, J Kbello, y María Parrado encabezan un cartel que contará además con Mel Ömana, Sonia y Selena, Verónica Romero, Candela Gómez, la soprano Arantza Navarro, Bry M, Grupo Infantil Jaleox y Drea. El público disfrutará además del ballet Olé Flamenco by Fran Chafino, el humor de Maestro Florido y la participación del DJ Alberto Monterrey.

Presentada y dirigida por Roberto Herrera con el apoyo de Nayra Santana, Sara Fez y Néstor Santana y transmitida en directo por La 2 de TVE en Canarias, la gala tendrá sorpresas y novedades. En esta ocasión los protagonistas serán un grupo de usuarios de la fundación, que hablarán a través de vídeos sobre su historia de superación frente al cáncer.

Y entre las novedades, una cámara que se colará en los camerinos de los artistas e invitados canarios que vienen desde la península para apoyar a la fundación desde el set de llamadas en el que un grupo de profesionales de la comunicación y el espectáculo atenderán en directo a los telespectadores que deseen realizar una contribución económica.

Reconocimientos

Un año más, la Fundación Canaria Pequeño Valiente hará entrega a empresas y entidades de los Premios Pequeño Valiente 2025 en reconocimiento a su colaboración activa con la fundación durante todo el año. En esta edición los galardonados son La Fundación Newport, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, el restaurante El Centro Guayadeque la productora Escobedoheart, el restaurante El Llagar de Keira y el proyecto Musicoterapia Hospitalaria de la Fundación Mapfre Canarias.

En palabras del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, se trata de «una gala consolidada como referente en la solidaridad, la música, el humor, con un objetivo detrás, hacer posible la existencia de esta organización que tanto contribuye a mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con cáncer y sus familias. Para el cabildo Pequeño Valiente es referencia y nos tendrán siempre a su lado».

El presidente de Pequeño Valiente, José Juan Jerez destacó que la gala «este año va a ser muy especial, porque además de la alegría y la ilusión podremos ver y escuchar unos vídeos increíbles que nos van a llevar a la realidad de los niños con cáncer» y destacaba además el apoyo del Cabildo de Gran Canaria «porque han sido los que han apostado por nosotros desde el principio para que Pequeño Valiente sea hoy lo que es».

Dónde comprar las entradas

Las entradas para asistir a la Gala Pequeño Valiente 2025 se pueden adquirir en www.tureservaonline.es y de forma presencial en la sede de la Fundación en la calle Bravo Murillo de Las Palmas de Gran Canaria. Todas ellas a precios de 10, 12 y 15 euros según localidad. Para aquellos que no puedan asistir a la gala también es posible contribuir a través de una Fila Cero haciendo un ingreso a través de una cuenta bancaria disponible en las redes sociales de la fundación.

El dinero que se recaude a través de a la Gala Pequeño Valiente se destina íntegramente a mantener los numerosos servicios de asistencia y recursos de la fundación, entre ellos el proyecto más ambicioso de Pequeño Valiente, la construcción del Complejo Andamana Pequeño Valiente, un proyecto dirigido a ofrecer atención integral a familias de menores con cáncer y otras enfermedades raras.

La fundación espera alcanzar las mismas cifras de la pasada edición, 3.000 entradas vendidas y más de 120.000 euros entre venta de entradas y recaudaciones, la mayor cantidad de su historia.

