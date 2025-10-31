Libertad provisional para el médico detenido en Telde por abusar sexualmente de dos pacientes en su consulta El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria le impone una orden de alejamiento de las dos víctimas y lo inhabilita cautelarmente para ejercer la medicina

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025

El médico detenido este jueves en Telde por la Policía Nacional como presunto autor de delitos sexuales ha quedado este viernes en libertad provisional, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

La decisión la ha adoptado la autoridad judicial de guardia del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, con jurisdicción desde 2024 en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Telde y Santa María de Guía, tras tomarle declaración.

El juzgado le atribuye, por ahora, dos presuntos delitos de agresión sexual, sin perjuicio de una posterior calificación conforme avance la investigación. Como medidas cautelares, la magistrada ha dictado una orden de alejamiento respecto a las dos mujeres a las que supuestamente agredió y ha decretado su inhabilitación temporal para ejercer la medicina.

El TSJC precisa que el juzgado mantiene abierta la investigación para determinar si existen otras posibles víctimas que pudieran haber sufrido agresiones similares por parte del mismo facultativo.

Los hechos

El detenido, un médico de 58 años que trabajaba en un centro privado de Telde, fue arrestado por la Policía Nacional acusado de abusar sexualmente de al menos dos mujeres jóvenes que acudieron a su consulta como pacientes.

La investigación se inició después de que una de las víctimas denunciara los hechos. La joven acudió a la clínica por recomendación de su masajista, quien le habló del médico como nutricionista. En las primeras consultas, el facultativo comenzó a flirtear con ella, le pidió que se desnudara para pesarla y posteriormente le realizó un supuesto masaje linfático, aplicándole crema por todo el cuerpo.

Pese a su sorpresa, la mujer regresó a una segunda cita en la que el médico repitió el procedimiento y, en una consulta posterior, llegó presuntamente a introducirle los dedos en la boca. Tras contar lo ocurrido a su masajista, esta le relató que otra clienta había vivido una situación idéntica.

Esa segunda mujer también presentó denuncia, detallando un patrón similar: el médico le pidió que se desnudara, le practicó un masaje y, en un momento en el que él fue al baño, la paciente aprovechó para abandonar la consulta.

La investigación continúa abierta bajo la dirección del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, que trata de esclarecer el alcance de los presuntos delitos y si hay más afectadas.

Abuso sexual