El legado de Olivia y Anna: desenmascarar la violencia vicaria

En 2013 se empezó a contabilizar oficialmente el número de menores asesinados por su padre. Desde entonces han asesinado a 44 niños y niñas, las dos últimas víctimas las pequeñas Anna (1 año) y Olivia (6 años), en Tenerife, el pasado mes de abril. Fue este atroz asesinato el que logró que la violencia vicaria captara la atención social. «Es lo que dice Beatriz Zimmermann, la mamá de Anna y Olivia. Que la muerte de sus hijas sirva para poner el foco en este tipo de violencias, para que la sociedad abra los ojos y sepa que existe. Ha existido siempre, pero socialmente no se la reconocía. Yo creo que ahora, cuando se habla de violencia vicaria, todo el mundo sabe que es la violencia que se ejerce contra la mujer haciéndole daño a través de sus hijos e hijas. Ahora se ha empezada reconocer también en la ley», explica la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero.

El brutal golpe de realidad que supuso el asesinato de Anna y Olivia se ve ahora reflejada en las campañas instituciones que este año han puesto en marcha las administraciones públicas en torno a este 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género. El Gobierno canario, junto a los siete cabildos, han apostado por visibilizar la violencia sobre los niños y niñas y llaman a que la comunidad educativa esté «ojo avizor» para detectar cualquier posible maltrato. En general, en estos casos, no hay denuncias previas, sin embargo asesinar a los niños y niñas para hacer daño a la madre no es fruto de la improvisación. Desde que Zimmermann rompió la relación con Tomás Gimeno, ­–el padre de las niñas y único sospechoso de los asesinatos–, este mantuvo de forma constante hacia ella comentarios descalificativos, ofensivos y ultrajantes, en particular enfocados a menospreciarla por haber rehecho su vida», exponen los fundamentos del auto que emitió el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.3 de Güímar el 12 de junio de 2021. El auto también describe que Gimeno tenía intención no de llevarse a sus hijas lejos de su madre a un paradero desconocido, sino «presuntamente darles muerte de forma planificada y premeditada y ello con el fin de provocar un inhumano dolor a su expareja».

«A veces queremos que la víctima sea la que vea esas luces rojas del maltratador, del narcisismo del posesivo,... Pero la víctima va a ser la última persona en verlo. Tenemos que prevenir a través de todo el entorno de la víctima, que es la que tiene que dar conocimiento de esas luces rojas y que la víctima», advierte Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos y portavoz de Beatriz Zimmermann durante la búsqueda de las pequeñas.

«Creo que Olivia y Anna han marcado un antes y un después. Hasta que no se encontró a Olivia el tema de la violencia vicaria era para la gran mayoría un tema desconocido. Encontrar a Olivia ­–el cuerpo de Anna no ha aparecido aunque se cree que estaba donde encontraron los restos de su hermana, en una zona muy profunda de la costa tinerfeña– fue un regalo de la vida para actuar en consecuencia. Significó ese basta ya que partió de Tenerife, desde Canarias, a la península y a muchos lugares de Sudamérica. Los niños no pueden ser una herramienta de los mayores, una herramienta para provocar daños y menos terminar con su vida para causar el máximo dolor a la madre. Estamos en el momento de poder poner una solución y empezar a trabajar no en buscar tapar una hemorragia con una tirita sino dejarnos de palabrería y empezar con actuaciones que deben comenzar con los niños, con la educación, la prevención y la formación», añade.

La magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, María Auxiliadora Díaz, recuerda el asesinato de los pequeños Ruth (6 años) y José (2 años) Bretón a manos de su padre, que diez años después sigue en prisión. «Fue la primera situación en que la sociedad empezó a ver lo que era la violencia vicaria. Consciente todavía no lo es del todo. Con ese caso comenzó a visibilizarse este tipo de violencia, que es violencia de género».

«El acusado concibió la idea de dar muerte a los niños como venganza contra su esposa, dada su negativa a aceptar pacíficamente la ruptura matrimonial», recoge la sentencia dictada en octubre de 2011. Sin embargo, el terrible crimen no fue juzgado como un caso de violencia de género.

Hoy, señala la magistrada, se ha incorporado a la ley «la manifestación de esa violencia vicaria como violencia de género» y «no solo hacia los niños y niñas», también hacia «familiares».

Con todo, apunta María Auxiliadora Díaz, «es verdad que como consecuencia de lo sucedido en Tenerife se ha visualizado más el tema. Pero es un asunto que siempre ha existido», lo que ocurre, abunda, «es que ha habido poca conciencia social sobre que realmente esto es una violencia de género y esa poca conciencia social se manifestaba en las resoluciones judiciales en materia civil». En concreto, explica la jurista, «porque se entendía que el interés superior del menor era relacionarse con el padre, mientras que realmente ese interés general del menor es vivir en un clima libre de violencias. Cuando hablamos de violencia de género no hablamos de un conflicto entre dos particulares, sino de que afecta a esos niños y niñas y eso requiere una respuesta inmediata por parte de los poderes públicos».

Según la macroencuesta que realizó la Delegación del Gobierno contra la violencia de Género en 2019, se estima que un total de 265.860 menores viven en hogares en los que las mujeres están sufriendo violencia física o sexual. Además, 1.650.095 menores viven en hogares en los que la mujer sufre violencia psicológica, esto es, control, violencia emocional o económica. Es decir, casi 1.700.000 niños y niñas viven en un ambiente de violencia.

«La nueva ley de protección a la infancia y a la adolescencia ha puesto en primer plano el tema de la protección. Esos niños y niñas que se encuentran expuestos a la violencia de género, los cuales se encontraban totalmente invisibles a los ojos de nuestra sociedad. Yo desde el año 2016 llego, vengo diciendo que un maltratador nunca puede ser un buen padre y yo creo que hasta esta reforma del año 21 y toda la batería de medidas de protección vienen a decir que, efectivamente, cualquier menor que haya vivido, sufrido o convivido con esa violencia, no debe tener ese contacto con el agresor. El hecho de creer que efectivamente, un maltratador puede ser un buen padre es desconocer totalmente los efectos que la violencia produce en esos niños y niñas, por un lado produce ansiedad, produce miedo, produce temor y, además, supone la transmisión generacional de esa violencia, de tal manera que los niños se convierten en maltratadores y que las niñas se convierten en sumisas e incluso los niños en sumisos», lamenta.

Kika Fumero recuerda que el asesinato de los hijos es el «máximo» de la violencia vicaria, pero hay otras formas. «Se ha dado mucho también en los hogares en la época de pandemia durante el confinamiento. Si queremos aterrizar en ejemplos sabemos por testimonios de mujeres que durante el confinamiento la pareja le quitaba la comida a los peques o les daba menos para que pasasen hambre, o los encerraba en un cuarto, o se encerraba con ellos y dejaba a la mujer si acceso y sin saber qué puede estar pasando».

La lucha contra la violencia de género requiere educación, insiste Amills, y contra la violencia vicaria también. «La mejor forma de educar es dar testimonio, que la gente sea testigo del horror, de las atrocidades de la violencia vicaria, que es terminar con la vida de los niños, adueñarse de su vida, manipularlos en contra del otro progenitor. Ese es nuestro deber y es el legado que nos dejan Olivia y Anna».