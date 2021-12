La lava está a un kilómetro de la iglesia de La Laguna: «No estamos pensando que llegue»

La imagen del volcán de la Palma es muy distinta de noche que de día. Lo que a la caída del sol se ve como un gran río rojo con afluentes cuyo brillo contrasta con la oscuridad, por la mañana se representa como una gran lengua que atrapa todo lo que está a su paso. Ahora el peligro más inminente está en La Laguna. La colada que de momento está más activa avanza en dirección a Tajuya y hacia La Laguna. De hecho se ha parado a un kilómetro de la iglesia de La Laguna tras avanzar solo 100 metros durante la madrugada, explicó ayer el director técnico de Pevolca, Miguel Ángel Morcuende.

«No tenemos previsión de evacuación, no es preciso. Pero estamos esperando y monitoreando esa colada. No se mueve con rapidez, a lo largo de la noche no ha llegado a 100 metros. Nos preocupa el derrame, el desborde, pero no el resto que sigue cabalgando por encima coladas que ya estaban anteriormente. No sabemos si puede llegar a afectar a La Laguna, está a un kilómetro de la iglesia», relató Morcuende. Sin embargo, añadió, aunque se sabe que «necesita impulso permanente por detrás para moverse, su avance ahora mismo el es lento. Salvo un enorme empuje por detrás la inercia es a pararse, a ralentizar ese avance. Por eso ahora mismo no estamos pensando que llegue a La Laguna, pero la dirección es pegada a la colada 8 y la 8 llegó», concluyó.

Lo cierto es que en el día 78 de la emergencia y 72 de la erupción, como señaló Morcuende, no hay certezas sobre lo que va a pasar. Precisamente esa indeterminación preocupaba a los vecinos de la zona con los que se reunieron ayer varios responsables de Pevolca y distintos representantes de las administraciones públicas, instituciones científicas y fuerzas y cuerpos de seguridad.

La idea era explicar, como reconoció ayer Morcuende, cómo en las últimas cuatro semanas la cantidad de gases que emite el volcán ha condicionado las decisiones de si se puede entrar o no tanto a la zona de exclusión como a las zonas restringidas. «Las condiciones de gases en la zona han estado impidiendo el acceso», explicó Morcuende. «La mayor parte de [la columna] del penacho ha estado sobre los barrios. El penacho responde viento y no tenía potencia para ascender, por eso se acostaba sobre barrios». Esa es la razón, añadió, «de tener una atmósfera irrespirable y llena de sólidos». Eso se ha estado observando «en las últimas cuatro semanas. Un movimiento claro de dióxido de azufre (SO2) en ambientes muy cargados tanto desde el mar a tierra como de tierra al mar y la acumulación importante en determinadas zonas de monóxido de carbono, que es letal». Ante todo esto, continuó, «se decidió no dar paso a la ciudadanía en determinados puntos especialmente en la zona de Las Manchas y los barrios adosados. Esa es la zona que más problemas nos ha creado».

Morcuende y la portavoz del comité científico del Pevolca, María José Blanco, también explicaron que las distintas bocas del volcán se pararon ayer en un momento dado, pero que estas volvieron a emitir de forma intermitente mientras en cráter principal ha disminuido su actividad hacia el exterior, lo que no significa, dijo Blanco, que no siga aportando lava pues, de hecho, lo hace a través de los tubos lávicos.