Las virtudes de las personas introvertidas

Cuando a los 6 años su hijo le dijo que no quería ir al desfile de Carnaval ni a los cumpleaños de sus amigos, Sylvia no se alarmó. ¿Cómo, que no le gustan los cumpleaños? No, no es eso. No le gustan ‘esas’ fiestas de cumpleaños, ni ‘esos’ desfiles de Carnaval «con tanta gente y la música tan alta». Ahora bien, proponle soplar las velas en un picnic en el lago junto a su mejor amigo, que se apunta el primero. El hijo de Sylvia, simplemente, es «un niño introvertido». Como ella.

«La palabra introvertido evoca a un friqui sin afeitar, encerrado ante un ordenador varios días, que va desperdigando por encima del teclado migas de pizza a domicilio. Pero eso no es más que un estereotipo». Sylvia Löhken, doctora en lingüística y comunicación alemana y «coach especializada en ayudar a los introvertidos a generar un mayor impacto en el trabajo», desmonta el estereotipo con su ejemplo. En 2012 fue nombrada ‘conferenciante del año’ en su país, un hito para una persona de su condición. Y su experiencia la relata en el libro ‘El éxito de los introvertidos’ (Vergara), donde descubre las fortalezas y las flaquezas de la gente reservada.

No pocas veces las personas se definen a sí mismas como «extrovertidas», aunque en realidad extrovertidos al cien por cien haya pocos. «El 60% de la población es ‘ambivertida’, es decir, que tiene rasgos de ambos. Puede salir de juerga o puede quedarse estudiando», anota el dato y el ejemplo Enrique García Huete, director de Quality Psicólogos. Así que los extrovertidos y los introvertidos deben andar a la par en número, aunque estos últimos rara vez se definan así.

Seguramente porque quizá no saben ni que lo son. «A menudo encontraba a mis colegas de profesión demasiado ruidosos y superficiales. En los cursos de formación a los que asistía, quienes los impartían decían sobre mi manera de comunicar: ‘¡Más expansiva, por favor!’, ‘¡más agresiva, más vigorosa...!’. Y aquello me incomodaba porque, hasta entonces, al dar una charla yo nunca había sentido la necesidad de hacer gestos grandilocuentes y al público más ‘reservado’, el de los gestos calmados y mesurados que no alardeaba tanto de sus emociones, le encantaba cómo lo hacía. Y a mí me caían bien ellos. Entonces mi ‘coach’ me dijo: ‘Ya veo... Te gustan los cerebros azules’, que es una manera de referirse a las personas reservadas y solitarias. Y tenía razón».