Las vacaciones a la muerte de una funeraria

A través de redes sociales, los ingleses han criticado esta campaña, tildándola de irrespetuosa y de mal gusto, sin embargo, el cofundador de la empresa, Ian Strang, afirmó a The New York Times que en Reino Unido la gente no se siente cómoda hablando sobre la muerte y que no es saludable ocultar esta conversación.

«Nuestra renuncia a hablar sobre la muerte es la razón por la que los costos funerarios continúan subiendo y la causa de que la gente pague demasiado dinero por elaborar un testamento o repartir los bienes de la herencia. Eso es lo que queremos cambiar», señaló Strang.