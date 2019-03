Las «trampas estadísticas» en dependencia

«Canarias tardará cerca de cuatro años en lograr que todas las personas dictaminadas hoy como dependientes reciban su prestación»

Un ejemplo es el llamado limbo de la dependencia, situación en la que están aquellas personas que, teniendo reconocido su derecho a una prestación económica o de servicios, no la reciben. Según Ramírez Navarro, en las islas se ha conseguido reducir la «altísima tasa de personas desatendidas», las que están en el limbo. El archipiélago es la segunda peor comunidad de todo el país con un 29,3%. Y al ritmo que se atienden, «Canarias tardará cerca de cuatro años en lograr que todas las personas dictaminadas hoy como dependientes reciban su prestación». Pero, además, «se ha creado otro limbo, el de las personas que no están valoradas». De hecho, continuó el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, «una de cada cuatro personas solicitantes no está valorada», índice que sitúa a la Comunidad canaria como la segunda por la cola. Así, mientras que la tendencia media nacional es que entre 2017 y 2018 el porcentaje de personas valoras aumentó en un 2,98%, en Canarias se redujo en un 0,13%.

Según el nuevo dictamen, dado a conocer ayer, Canarias ha conseguido aumentar el número de personas atendidas un 11,44% respecto al ejercicio anterior, superando la cifra de 21.000 dependientes. Sin embargo, «es la comunidad autónoma con peor tasa de cobertura de todo el país».