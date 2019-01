Las Kellys llegan a la gran pantalla

C.D. Aranda / Las Palmas de gran Canaria

La veterana documentalista Georgina Cisquella, conocida por su trabajo en Televisión Española en espacios como Informe Semanal o Miradas 2, ha trasladado la precariedad laboral femenina a la gran pantalla a través de la experiencia de las Kellys, una organización que agrupa a las camareras de piso de distintos puntos de España. La película Hotel Explotación: Las Kellys podrá verse hoy en los Yelmo Cines Vecindario, a las 20.00 horas, y el próximo 8 de febrero en la Casa de la Juventud de Arrecife, en Lanzarote, a las 19.00 horas.

En ambas proyecciones habrá un debate posterior protagonizado por las propias trabajadoras cuyo espíritu combativo empujó a Cisquella a embarcarse en este proyecto. «Cuando supe de la existencia de las Kellys, me pareció un tipo de organización sorprendente y valiente. Me sorprendió que un grupo de mujeres dispersas con condiciones laborales muy precarias fueran capaces de hacerse visibles y organizarse. No sabía que había una categoría profesional que eran las camareras de piso. Son invisibles, las que limpian», comenta la directora que, durante dos años, entre 2016 y 2018, siguió los pasos de estas mujeres y las filmó en distintos puntos del mapa turístico español: Barcelona, Madrid, Lanzarote y Benidorm.

«Las Kellys simbolizan la precariedad laboral femenina que afecta a cuidadoras, limpiadoras de hospitales, empresas, restaurantes... que siempre son mujeres, están mal pagadas y son invisibles. No tienen un reconocimiento laboral aunque su trabajo sea fundamental», comenta Cisquella que recuerda que un hotel puede carecer de wifi, de aire acondicionado o de otros servicios pero nunca puede estar sucio. Además, este trabajo rara vez está desempeñado por hombres. «El rol de la limpieza se atribuye a la mujer. Se le adjudica per se. También los hoteleros lo hacen. Las mujeres limpian en casa y fuera de casa», comenta al respecto la cineasta que ha rodado su documental con 14.000 euros obtenidos con una campaña de micromecenazgo. De hecho, en algunos casos, las imágenes están grabadas con los móviles de las trabajadoras porque tampoco los hoteleros estaban dispuestos a colaborar. «Hemos rodado a las puertas de los hoteles. Evidentemente, si sabes que un hotel está vulnerando los derechos de las trabajadoras o no es un modelo ejemplar en el pago de su salario y en las condiciones de trabajo, si le pides permiso para rodar una película que se llama Hotel explotación, seguro que te dice que no», comenta.

Su indagación también la trajo a Canarias, una comunidad con los sueldos más bajos de España junto a Extremadura cuya economía depende, casi en un 30%, del turismo.

Según Cisquella, esto es una contradicción, porque aunque el turismo es algo fundamental para la economía canaria, estas mujeres, fundamentales en ese entramado económico, trabajan en unas condiciones muy precarias. En este sentido, señaló que las camareras de piso isleñas tienen una mayor sobrecarga de trabajo. «No es lo mismo trabajar en un hotel de cinco plantas que arrastrar un carro que pesan más de 50 kilos por una urbanización de un resort. Eso conlleva más bajas y enfermedades laborales. En el caso de las Kellys, la precariedad salarial está generalizada. En todas partes externalizan su trabajo y las contratan empresas multiservicios. El hotelero no conoce a su trabajador», comenta Cisquella que, sin embargo, se muestra optimista al comprobar cómo estas empleadas han conseguido «ser visibles y estar unidas para seguir trabajando y que sus condiciones cambien».