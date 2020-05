Las comunidades podrán cambiar los horarios de salidas de los niños

Las comunidades podrán modificar los turnos de salidas de los niños menores de 14 años durante la desescalada para adaptarlos a sus particularidades, en especial climáticas. Esta es una de las principales novedades de la orden del Ministerio de Sanidad publicada hoy en el BOE para regular la llamada fase 1.

La nueva regulación permitirá a las autonomías, con independencia de la fase en la que se encuentren, mover dos horas arriba o abajo las franjas establecidas por Sanidad, que en la actualidad eran de 12 a 19 horas. Los ejecutivos regionales no tendrán que pedir autorización ni obtener el permiso del departamento Salvador Illa para hacer esas modificaciones.

«Las comunidades autónomas y ciudades autónomas podrán acordar en su ámbito territorial que la franja horaria (...) comience hasta dos horas antes y termine hasta dos horas después, siempre y cuando no se incremente la duración total de dicha franja», establece textualmente las órdenes ahora aprobadas.

El Ejecutivo central con esta flexibilización de las franjas atiende la petición de muchos gobiernos autonómicos, al tiempo que hace un guiño a las comunidades que habían pedido más poder a las autonomías en este proceso de desescalada.

Otra de las novedades importantes en la orden de Sanidad es que el Ejecutivo central permitirá al Gobierno vasco que autorice movimientos entre “municipios colindantes” de dos provincias diferentes en esta fase 1, atendiendo a la pequeña extensión de los territorios históricos de Euskadi. No obstante, matizaron fuentes de Moncloa, en el País Vasco, como en el resto de España, la unidad será la provincia.

La lectura de la extensa orden de Sanidad arroja bastantes matices y precisiones sobre qué puede y no hacerse en esta fase 1. Como se había anunciado ya se permite la circulación dentro de la unidad territorial, salvo excepciones. Pero, recalcan desde Moncloa, los ciudadanos no podrán desplazarse a una segunda vivienda aunque esté en esa misma provincia. O sea, podría darse la paradoja de poder desplazarse a otro municipio de la provincia para disfrutar de una terraza, pero no para ir a su propia vivienda.

La normativa establece que las únicas excepciones a la movilidad dentro de la provincia en esa fase 1 serán las personas con síntomas de la Covid 19 o que ya estén en cuarentena. Las personas vulnerables, en especial los mayores, podrán moverse en las mismas condiciones que el resto de la población, incluida las visitas a las terrazas de los bares, siempre que su “condición clínica” se lo permita.