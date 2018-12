La vuelta al mundo de la familia Zapp

El otro día, de regreso a casa del trabajo, viajaba en el último asiento de la guagua mirando sin mirar cómo pasaba la ciudad al otro lado de la ventana, cuando de repente vi un coche que me hizo dar un salto en el asiento. Pensarán que exagero, pero aquella visión produjo la misma sensación que siento cuando veo la silueta de un antiguo velero en el horizonte. Con el corazón al galope traté de retener en mi retina la huidiza imagen de aquel antiguo automóvil de color azul cargado de viejos baúles, y me hubiera bajado para verlo de cerca si no fuera porque la siguiente parada quedaba demasiado lejos y tenía que atender ciertas obligaciones.

Al día siguiente volví a coger la misma línea y al pasar por aquella calle lo busqué sin encontrarlo. Entonces imaginé, con la vista perdida como hacen los soñadores, que se trataba de un viajero excéntrico que había llegado a Gran Canaria de paso, en su romántica aventura de dar la vuelta al mundo en aquel viejo auto. Con la intriga de saber qué historia guardaba aquel coche en sus baúles, ya de noche hice una búsqueda en internet y no me van a creer, pero acerté con mi invención, solo que la realidad en este caso superó a la ficción, porque no era un solitario aventurero, se trataba de una familia al completo que llevaba 17 años en ruta por el mundo a bordo de un Graham-Paige azul oscuro de 1928.