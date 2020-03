La tierna lista de la compra de una señora que no puede salir de su casa

Desde hace unas horas, circula por las redes sociales la tierna lista de la compra que una mujer le escribe a su vecina para que vaya en su lugar al supermercado.

El texto, publicado por el usuario de Twitter @lahijadelpupas, se ha convertido en viral y ya son muchísimos los retuits y ‘me gusta’ que ha recibido por parte de los usuarios de la citada red social.

En el listado, la señora escribe lejía, fruta, guantes, pan en rebanadas, naranjas, plátanos... «lo que veas». Y se despide con unas emotivas palabras: «Me he puesto guantes para no infectarte. Lo que sobre para ti. Te quiero mucho. No he tocado el dinero«.

«¿Pero cómo no vamos a querer a las personas mayores? Por favor, son lo mejor que hay», se pregunta el usuario de Twitter que ha compartido esta imagen para explicar que «esta lista es de una señora que no puede salir de casa y una vecina hace por ella la compra. Es brutal.»