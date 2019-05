La tele canaria y Pomares dan vergüenza

El titular era precioso: «Medios de Canarias se comprometen a la mejora del tratamiento de la información sobre igualdad y violencia de género». No menos bonita la noticia que seguía: gracias a un convenio patrocinado por el Instituto Canario de Igualdad y firmado por medios de comunicación canarios, la tele canaria entre ellos, se iba a «mejorar el tratamiento de la información sobre igualdad y violencia de género»: Todo ello ha quedado en papel mojado, al menos en el caso de la Televisión Canaria, en poco más de un mes.

Conste que no me sorprende, querida lectora, querido lector. No esperaba menos, y sé que usted tampoco lo esperaba. Están acostumbrados algunos a vivir a base de gestos, parafernalia, una foto y un teatrillo barato detrás de los cuales no hay nada, solo vacío. Fuegos artificiales o fuegos de artificio.